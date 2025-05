GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominato Jean-Claude Mochet quale sindaco effettivo e Fabrizio Berti quale sindaco supplente nel collegio sindacale della Società R.A.V. – Raccordo autostradale Valle d’Aosta SpA per un triennio, e ha designato gli organi sociali della società Vallée d’Aoste Structures Srl per tre esercizi sociali. Nello specifico: Henri Calza in qualità di amministratore unico, Guido Bosonin quale presidente del collegio sindacale, Veronica Celesia e Daniele Fassin come sindaci effettivi, e Gabriella Gargiulo e André Guidetti come sindaci supplenti.

È stato quindi designato Andrea Vicquéry in qualità di amministratore unico della società Autoporto Valle d’Aosta SpA, per tre esercizi sociali, e sono stati nominati Antonio Carlo Franco (presidente) e Corrado Caputo (sindaco supplente) in qualità di rappresentanti regionali in seno al collegio sindacale della società Aeroporto Valle d’Aosta SpA, per tre esercizi sociali.

Infine, Amedeo Maria Parini è stato nominato quale revisore dei conti, per un triennio, dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta.

È stato nominato Stefano Distilli in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; Alessia Benato, Barbara Frigo e Matteo Dominidiato in qualità di consiglieri; Ivano Comé come presidente del collegio sindacale; Gabriella Gargiulo sindaco effettivo e Salvatore Lazzaro sindaco supplente della Società italiana Traforo Gran San Bernardo SpA, per tre esercizi sociali.

Infine, è stato nominato Francesco Maria Gentile quale consigliere del consiglio di amministrazione della società Valeco Srl, e sono stati designati Marco Mignacco in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, Etienne Merlet consigliere, Paolo D’Aquino presidente del collegio sindacale, Corrado Girardi sindaco effettivo, e Ilaria Cinotto e Amedeo Maria Parini sindaci supplenti della società IN.VA. SpA, per tre esercizi sociali.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e la Finaosta SpA per l’attività di supporto tecnico all’avvio del sistema regionale antiriciclaggio.

È stata approvata l’organizzazione della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e del concerto celebrativo in occasione della Festa della Repubblica, previsti per il 2 giugno 2025.

È stato approvato il contributo annuo, per il 2024, a favore del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco “G. Godioz”.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’adesione della Regione al protocollo d’intesa per lo sviluppo del “Preliminary assessment” ai fini della candidatura della Via Francigena alla lista del Patrimonio mondiale Unesco (World Heritage List).

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e il Comune di Nus, relativa alle disposizioni applicative per la realizzazione e il finanziamento delle infrastrutture connesse all’organizzazione dei campionati italiani assoluti di sci nordico, assegnati alla località sciistica di Saint-Barthélemy per la stagione invernale 2025-2026.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo forfettario, per il 2025, all’Unione Guide di Alta Montagna - UVGAM, destinato al sostegno dell’attività.