Apre il centro di orientamento e supporto per cittadini stranieri “Voce di colori”

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che è attivo ad Aosta Voce di colori, il nuovo Centro di orientamento e supporto dedicato ai cittadini stranieri che vivono in Valle d’Aosta. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato con l’obiettivo di rafforzare i punti di accesso ai servizi e favorire l’inclusione sociale delle persone provenienti da altri Paesi o con background migratorio.

Il Centro, situato in via Kaolak 38 ad Aosta, rappresenta un punto di riferimento importante per chi cerca informazioni, orientamento e accompagnamento su temi fondamentali della vita quotidiana, quali:

· rilascio e rinnovo dei documenti di soggiorno,

· acquisizione della cittadinanza italiana,

· accesso alla scuola, alla formazione e ai corsi di lingua italiana,

· inserimento lavorativo,

· tutela della salute,

· ricerca di una casa.

Voce di colori sarà aperto al pubblico con i seguenti orari:

· Lunedì: 15.30 – 18.00

· Martedì: 10.30 – 13.30

· Mercoledì: 14.30 – 18.00

· Giovedì: 14.30 – 18.00

· Venerdì: 9.00 – 12.30

Per richiedere informazioni o fissare un appuntamento è possibile contattare il Centro telefonicamente negli orari di apertura al numero +39 335 1575173 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo vocedicolori@gmail.com .

La gestione del servizio è affidata alla cooperativa La Sorgente (capofila), in partenariato con L’Esprit à l’Envers ed EnAIP Vallée d’Aoste.

Con Voce di colori, la Regione conferma il proprio impegno a favore dell’integrazione e dell’accessibilità, costruendo percorsi di prossimità e inclusione pensati per valorizzare la diversità e favorire la coesione sociale.