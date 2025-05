GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo all’“Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027”.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato adottato il Piano operativo annuale 2025 per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, attualizzazione delle linee guida per l’Agenda digitale in Valle d’Aosta, documento denominato “Piano pluriennale per l’innovazione tecnologica 2024-2026”. Per il 2025, il POA prevede una spesa complessiva di 30.037.159,40 euro.

Il Governo regionale ha poi preso atto dello stato di attuazione delle attività aggiuntive, accessorie e migliorative nell’ambito del progetto di infrastrutturazione del territorio regionale con la rete in fibra ottica, e dell’avvio degli approfondimenti per la realizzazione di un progetto per la gestione del territorio mediante l’uso delle torri trasmissive collegate in fibra ottica.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato dato parere positivo alla richiesta di modifiche al disciplinare di produzione di vino a denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste”, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono stati approvati i criteri per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, per una spesa prevista di 330 mila euro. La novità riguarda l’introduzione di una quota fissa della borsa pari a 150 euro, per cui non è richiesta la presentazione di documentazione a supporto della spesa sostenuta, in quanto corrispondente alla spesa media per studente per l’acquisto di materiale scolastico.

Sono stati approvati, per il 2025, due bandi di concorso intitolati alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio, per l’assegnazione di complessive 35 borse di studio a favore di studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2024/2025, le scuole secondarie regionali o paritarie con sede in Valle d’Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Il Governo regionale ha approvato il Piano di tutela delle acque. Il PTA2030 assicura la realizzazione di una politica integrata e sostenibile di tutela delle acque regionali, in accordo con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e in conformità agli obiettivi e alle priorità di intervento stabiliti dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in materia di risorse idriche, agli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, agli obiettivi strategici regionali e alle risultanze delle indagini condotte.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente al consolidamento statico e adeguamento sismico della palazzina sud-ovest e alla messa in sicurezza di alcuni controsoffitti presenti negli edifici dell’École Hôtellerie de la Vallée d’Aoste, nel Comune di Châtillon.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il programma di controllo della qualità del latte in alpeggio per l’anno 2025, da svolgersi nel periodo 20 giugno-20 agosto, presentato dall’Association régionale éléveurs valdôtains – AREV. Con l’approvazione dell’atto, viene concesso un contributo massimo pari a 80 mila euro, al fine di attuare anche per quest’anno il programma di controllo della qualità del latte attraverso la visita e il prelievo di campioni in circa 200 alpeggi.

È stato quindi approvato, per il 2025, il Piano di azione annuale per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Con l’atto si prevede, oltre al finanziamento degli attuali 794 posti di nido, anche il finanziamento di 48 posti aggiuntivi rispetto all’anno precedente, con decorrenze varie nel corso dell’anno. Relativamente, invece, agli spazi gioco (garderie), si prevede un numero di posti invariato.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la scheda progetto dell’operazione non nativa “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori inseriti nel programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL)”, ai fini della rendicontazione nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027, e sono stati approvati i relativi adempimenti procedurali connessi alla gestione, alla rendicontazione e al controllo delle attività e delle spese, comprensivi del relativo diagramma di flusso.

È stato approvato il bando “Ricerca 2025” a favore delle imprese industriali per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. L’obiettivo è la realizzazione, da parte di imprese industriali, singolarmente o in collaborazione fra loro e/o con centri di ricerca, di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che riguardino gli ambiti tematici della Strategia di specializzazione intelligente regionale, per un ammontare di risorse pari a 3 milioni di euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato il piano di riparto provvisorio dei contributi forfetari a favore delle associazioni sportive praticanti gli sport tradizionali regionali e della Federachon Esport de Nohtra Tera, destinati al sostegno dell’attività sportiva istituzionale relativa al 2025.

Inoltre, è stato concesso il contributo per il 2025 all’organismo sportivo Asiva – Comitato valdostano FISI, destinato all’attuazione del progetto sportivo denominato “Children – Under 23”, finalizzato allo sviluppo dell’attività sportiva e agonistica nel settore degli sport invernali in Valle d'Aosta.

Infine, sono stati concessi dei contributi all’Associazione culturale Monte Cervino, alla Fondation Grand Paradis e all’Associazione italiana amici cinema d’essai Valle d’Aosta (Aiace VdA), per la realizzazione di festival cinematografici nel corso del 2025.