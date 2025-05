Voucher per i servizi di conciliazione del periodo estivo

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile comunica che fino al 30 settembre 2025 è possibile richiedere i voucher per la fruizione, da parte delle famiglie con a carico figli con disabilità, di servizi di conciliazione nel periodo estivo.

La misura è finalizzata ad assicurare la presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici con carichi di cura parentale particolarmente gravosi, ed è stata attivata fin dal 2022, registrando in questi anni una crescente adesione da parte delle famiglie.

Tramite il Voucher di conciliazione è possibile, per le famiglie con a carico figli con disabilità ai sensi della l. 104/92, di età compresa tra i 3 e i 21 anni, richiedere un contributo per la fruizione di servizi di conciliazione nel periodo estivo.

È possibile richiedere il voucher per i servizi di conciliazione quali i centri estivi o servizi analoghi che garantiscono l’assistenza delle persone con disabilità da parte di personale qualificato. Il periodo oggetto di fruizione del servizio deve essere compreso tra l’11 giugno 2025 e il 9 settembre 2025. Il voucher, richiedibile fino al 30 settembre 2025, sarà erogato a copertura delle spese sostenute fino a un importo massimo di 2 mila euro per nucleo familiare.

I beneficiari, all’atto della presentazione della domanda, potranno richiedere l’erogazione di un acconto del 70% sulla base del preventivo di spesa del servizio oppure richiedere l’intera somma a rimborso, a conclusione della fruizione del servizio.

Il voucher di conciliazione è richiedibile dai nuclei familiari, residenti in Valle d’Aosta, nei quali almeno un genitore è occupato con rapporto di lavoro subordinato, è un lavoratore autonomo oppure è inserito in un percorso di politica attiva del lavoro condiviso con il Centro per l’Impiego.

Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/servizi/voucher-di-conciliazione.

È inoltre possibile contattare la Struttura Politiche per l’inclusione lavorativa al numero +39 0165 274 571 e +39 0165 274 541 per richiedere informazioni aggiuntive.