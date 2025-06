GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha deciso di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale, in via principale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale n. 4/2025, limitatamente all’articolo 3, commi 1 e 4, (“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali”).

È stato approvato lo schema di accordo per l’utilizzo, da parte del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione, di graduatorie in corso di validità della Regione e degli Enti del comparto unico del pubblico impiego della Valle d’Aosta.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la candidatura della Regione alla selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di centri Europe Direct in Italia, per il periodo 2026-2030. Con l’atto si potrà procedere alla ripresentazione della candidatura dell’attuale Europe Direct Vallée d’Aoste, con l’inserimento della stessa sul portale “EU Funding & Tenders Portal” della Commissione europea, entro il termine di scadenza fissato al 26 giugno 2026.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata l’ammissibilità a finanziamento, a valere sul PR Valle d’Aosta FESR 2021-2027, dei progetti “Contrasto al dissesto idraulico a seguito della calamità di giugno 2024” e “Contrasto al dissesto idrogeologico a seguito della calamità di giugno 2024”. L’adozione dell’atto consente di ammettere a finanziamento FESR alcuni degli interventi attivati dalla struttura Sistemazioni Montane a seguito degli eventi calamitosi che il 29 e 30 giugno 2024 hanno colpito il territorio regionale.

È stata approvata la realizzazione del nuovo tracciato del Tour des Combins nei comuni di Ollomont, Doues, Etroubles e Saint-Rhémy-en-Bosses. Il nuovo tracciato permetterà di ampliare e migliorare il percorso sotto il profilo escursionistico, andando a percorrere tratti particolarmente meritevoli dal punto di vista ambientale e panoramico, e valorizzare le attività locali (commercio e turismo), inserendo nel tracciato località e posti tappa ora non coinvolti.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate la realizzazione, dall’anno scolastico 2025-2026, di un progetto regionale sperimentale denominato “Una scuola che ascolta” e l’istituzione di una cabina di regia interistituzionale. Con tale atto si rende opportuno regolamentare e rendere stabile una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico, che accompagni non solo gli studenti, ma anche i docenti e le famiglie, che funga da presidio territoriale stabile, riconoscibile e strutturale: una figura alla quale rivolgersi non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma come risorsa quotidiana all’interno del contesto scolastico, parte integrante del piano dell’offerta formativa.

Inoltre, è stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, finalizzata al riconoscimento di agevolazioni per i titolari della “Carta europea della disabilità”. L’atto intende rafforzare l’inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e, in particolar modo, nella fruizione dei musei regionali e del trasporto pubblico, riconoscendo espressamente la gratuità ai titolari della carta.

La Gouvernement a approuvé l’organisation d’initiatives culturelles finalisées à la valorisation de la francophonie et conçues à promouvoir la présence de la Vallée d’Aoste à l’occasion du Festival d’Avignon Off. Collaboration avec le Train Bleu finalisée à la valorisation de la francophonie et visant à accueillir des spectacles de compagnies valdôtaines qui répondent à la ligne artistique et culturelle du Théâtre d'Avignon, à partir de la prochaine édition du Festival d’Avignon OFF, qui se tiendra en parallèle au Festival d’Avignon prévu pour l'été 2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono state approvate le modifiche al programma regionale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2027 e le conseguenti variazioni ai documenti contabili (servizi di progettazione relativi ai lavori di risanamento del ponte sulla Dora Baltea situato lungo la strada regionale n. 4, in Comune di Issogne).

Sono stati approvati il progetto e l’autorizzazione al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Iseco SpA e Ivies SpA per la realizzazione di un impianto innovativo per il recupero dei fanghi di depurazione prodotti in Valle d’Aosta, nonché l’autorizzazione alla gestione e alla produzione di emissioni in atmosfera.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la programmazione per l’anno 2026 del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, denominato “Dopo di noi”, ai sensi della legge 112/2016, a valere sulla quota di riparto 2023. Tale programmazione consentirà di garantire, sul territorio regionale e in integrazione con le altre iniziative presenti a valere su fondi nazionali e comunitari, la continuità del servizio di gruppi appartamento, realizzati nell’ambito del PNRR, per favorire percorsi di vita autonoma in favore di persone con disabilità.

La Giunta regionale ha poi deciso di sottoporre all’esame del Consiglio regionale la proposta di disegno di legge regionale relativa alle “Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali.”

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sarà proposto al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alle “Misure urgenti per l’individuazione delle superfici e delle aree per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”. L’approvazione di questa misura favorirà la promozione e lo sviluppo degli impianti fotovoltaici, attuando a livello regionale la normativa statale in materia di aree idonee.