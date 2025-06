GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato nominato il signor Amedeo Maria Parini quale presidente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta, per un quadriennio.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati il terzo calendario 2025 degli inviti a presentare proposte per il PR FSE+ 2021-2027 e l’elenco riportante le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo semestre 2025, con il relativo cronoprogramma di spesa.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2025-2026. Il calendario indica, tra le altre cose, le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo, i periodi, le giornate e gli orari di caccia, il numero massimo di capi abbattibili — stagionale e giornaliero —, le norme inerenti all’uso dei cani in periodo venatorio e ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Le Gouvernement régional a pris acte de l’approbation et du financement du projet « Accréditation pour les mobilités des élèves et du personnel éducatif », par l’agence nationale Erasmus+ Indire.

È stata approvata la bozza di accordo tra la Regione – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – e l’Università degli studi di Trieste – Dipartimento di studi umanistici –, per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale archeologico, storico-artistico e del paesaggio presente sul territorio regionale della Valle d’Aosta.

È stata, quindi, approvata la bozza di accordo tra la Regione e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con sede a Torino, per l’organizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione del teatro e dello spettacolo dal vivo, rivolte in particolar modo alle scuole.

È stata, infine, approvata la bozza della convenzione tra la Regione e la Fondazione Camera – Centro Italiano per la Fotografia, con sede a Torino, per l’adesione al censimento delle raccolte fotografiche in Italia dell’archivio fotografico del Bureau régional ethnologie et linguistique (BREL).

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore di persone non autosufficienti, previsti dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative, a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e per il servizio di assistenza alla vita indipendente.

Con l’atto si amplia la platea degli aventi diritto agli assegni di cura a sostegno della domiciliarità e sono incrementati gli importi dei contributi per l’assistenza delle persone con minore capacità contributiva. Le risorse complessivamente destinate a queste misure ammontano a circa 5,8 milioni di euro, di cui circa 3,2 milioni su risorse statali.