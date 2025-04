GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la partecipazione della Regione alla quarta edizione del Festival delle Regioni, in programma dal 18 al 20 maggio a Venezia.

È stata approvata la proposta al Consiglio regionale del Disegno di legge di approvazione del Rendiconto Generale e del Rendiconto consolidato. Il disegno di legge reca l’approvazione di due documenti contabili che espongono i risultati della gestione relativamente all’esercizio 2024. Tali documenti sono redatti in conformità ai principi e secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Le Gouvernement régional a approuvé une délibération concernant l’approbation du règlement intitulé « Critères, modalités et procédures d’octroi, aux sociétés d’émigrés valdôtains, des subventions visées à la loi régionale n° 91 du 28 décembre 1993, telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 29 du 17 décembre 2024 », qui établit avec précision les différentes phases de la procédure d’octroi des subventions aux sociétés d’émigrés valdôtains à l’étranger, et le retrait de la DGR n° 2368/2012.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la Relazione sulle attività svolte dalla Regione nell’anno 2024 per l’attuazione delle politiche promosse dall’Unione europea e in materia di rapporti internazionali, che sarà rappresentata in occasione della sessione europea e internazionale del Consiglio regionale, prevista nell’ambito dell’adunanza dei giorni 7 e 8 maggio 2025.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate, per l’anno scolastico 2025/2026, le modalità di assegnazione e le indicazioni per l’acquisto di strumenti didattici, compresi i libri di testo, destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado dipendenti e paritarie della Regione e agli studenti del CRIA – Centro regionale di istruzione per gli adulti.

È stato approvato il Bando per la presentazione dei progetti di Servizio civile regionale “Insieme per gli altri – le generazioni si incontrano” per il biennio 2025/2026 da parte degli enti accreditati all’Albo del Servizio civile regionale. Il Bando offre l’opportunità a giovani operatori/trici volontari/e di vivere un’esperienza significativa per la loro crescita di cittadini/e, aumentando così la consapevolezza del valore rappresentato dalle rispettive azioni solidali e di mutuo aiuto volontario.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano regionale delle attività a valere sul Fondo Alzheimer e Demenze 2024-2026. Inoltre, la deliberazione demanda all’Azienda USL della Valle d’Aosta l’avvio tempestivo delle procedure relative sia al reclutamento delle risorse umane necessarie per le attività da svolgere nell’ambito delle progettualità proposte, sia agli acquisti di servizi che si renderanno necessari per implementare gli interventi previsti.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato istituito, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2025, il Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell’artigianato, con il compito di fornire alla Giunta regionale pareri non vincolanti in merito alla classificazione delle opere dell'artigianato valdostano, agli indirizzi e alle modalità operative delle attività promosse dalla Regione, nonché alla definizione di un codice etico da sottoscrivere per l’iscrizione al Registro dei produttori. L’obiettivo è promuovere un artigianato di eccellenza che contribuisca a rafforzare l’identità culturale valdostana, mantenendo vive le tradizioni e valorizzandone gli aspetti evolutivi.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione di un contributo annuale forfettario, per l’anno 2025, di 322 mila euro all’AVMS – Associazione Valdostana Maestri di Sci.