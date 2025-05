Per la Festa dell'Europa: Tavola rotonda dedicata a "L'Unione europea e i giovani"

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che nell’ambito delle iniziative organizzate per la Festa dell’Europa, venerdì 9 maggio 2025, dalle ore 10.30, nell’aula B3 al 1° piano della sede dell’Università della Valle d’Aosta, ad Aosta, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “L’Unione europea e i giovani”.

In linea con il suo titolo, l’appuntamento avrà come protagonisti e come destinatari principali i giovani: da un lato, alcuni giovani valdostani che vivono e lavorano all’estero, dall’altro, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato, nell’anno scolastico 2024/25, al percorso educativo “L’Europa in classe”. Un momento molto significativo, quindi, per celebrare l’anniversario della storica dichiarazione di Robert Schuman pronunciata il 9 maggio del 1950, nella sua veste di Ministro degli Esteri francese, che è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Renzo Testolin, e della Professoressa Anna Maria Alessandra Merlo, docente presso l’Università della Valle d’Aosta e delegata rettorale per l’orientamento e il placement. Successivamente la parola passerà all’Assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, che modererà un dibattito con i giovani valdostani collegati dalla sede di Bruxelles dell’Ufficio di rappresentanza regionale e dalla Maison du Val d’Aoste di Parigi volto a far emergere cosa significhi essere cittadini europei. Anche gli studenti presenti in sala – a conclusione del percorso educativo cui hanno preso parte – esporranno, attraverso le parole di alcuni portavoce, la loro idea sul tema.

Le classi presenti in sala saranno la 3 A AFM e 4 A AFM dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale I. Manzetti di Aosta; la 4 MAT e 4 IAM dell’Istituto professionale Don Bosco di Châtillon e la 4 A TUR dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (IsilTep) di Verrès.

Coloro che desiderano seguire la tavola rotonda – organizzata da Europe Direct Vallée d’Aoste in collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – potranno collegarsi al canale YouTube della Regione autonoma Valle d’Aosta, sotto la sezione ‘live’ raggiungibile al link:

https://www.youtube.com/@RegVdA/streams