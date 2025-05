GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement ha approvato l’octroi des subventions, per l’anno 2025, destinate alle società di emigrati valdostani all’estero per le loro attività.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato preso atto della presentazione, all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), della proposta di intervento “Supporto attivazione CSIRT-VDA”, da finanziare nell’ambito della misura 55 “Promuovere la digitalizzazione e l’innovazione, nonché rafforzare la sicurezza nella pubblica amministrazione, anche mediante l’impiego delle risorse PNRR”, del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il programma di identificazione del bestiame per l’anno 2025, presentato dall’Association régionale éléveurs valdôtains (AREV), per una spesa complessiva di 345.162,00 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la scheda progetto delle azioni da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia, che assegna alla Regione un finanziamento pari a 83.229 euro. L’approvazione consente di trasferire alla Regione le risorse necessarie per finanziare nuove iniziative di potenziamento delle funzioni del Centro per le famiglie, rivolte alla prevenzione, all’alfabetizzazione mediatica e digitale di famiglie e minori, e alla valorizzazione dell’invecchiamento attivo.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le “Direttive regionali per la realizzazione delle attività di formazione professionale”. L’approvazione consente alle strutture regionali di disporre di un riferimento operativo comune per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi, garantendo omogeneità e coerenza.

È stata inoltre approvata l’organizzazione, nel mese di febbraio 2026, della terza edizione dell’evento di orientamento “#VDAorienta”, dedicato agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado. L’evento ha la finalità di fornire informazioni dettagliate sulle diverse opzioni di carriera, sia in ambito accademico che lavorativo, contribuendo a limitare il fenomeno della dispersione scolastica.

È stato, infine, approvato lo svolgimento delle manifestazioni di artigianato valdostano per il 2026. In particolare:

Mostra-Concorso in Piazza Chanoux ad Aosta, dal 18 al 26 luglio 2026;

esposizione delle opere vincitrici nel mese di ottobre, nell’ambito dell’evento “Le sommet de l’artisanat valdôtain de tradition”;

Foire d’été, con esposizione dei banchi lungo le vie del centro storico di Aosta il 1° agosto 2026;

Atelier des Métiers, riservato alle imprese artigiane e ai maestri artigiani, dal 30 luglio al 2 agosto, con attività culturali, di animazione, promozione dell’evento e valorizzazione dell’artigianato.

TURISMO, SPORT E COMERCIO

È stata approvata l’acquisizione dei servizi promo-pubblicitari a sostegno dell’immagine turistica della Valle d’Aosta, in occasione delle tappe valdostane del Giro d’Italia e del Giro-E, che si svolgeranno il 30 e 31 maggio 2025.

Inoltre, è stata approvata l’acquisizione di ulteriori servizi promozionali per valorizzare l’immagine turistica della regione durante l’evento “Oktagon – Valle d’Aosta”, in programma a Courmayeur il 7 giugno 2025.

È stato infine approvato un progetto promozionale a sostegno del turismo valdostano, da realizzare in occasione della manifestazione sportiva “Hoka UTMB© Mont-Blanc 2025”, che si svolgerà sui versanti italiano, francese e svizzero del Monte Bianco dal 25 al 31 agosto 2025.