GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato le modificazioni alla deliberazione relativa all’approvazione delle disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale. Con l’approvazione, anche i cittadini extra UE potranno presentare domanda per l'accesso ai mutui agevolati per il recupero degli edifici situati nei centri storici.

È stato approvato il documento recante “PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Région autonome Vallée d’Aoste”. Il Piano reca le linee strategiche della politica regionale in ambito di creazione di valore pubblico, performance, prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza e risorse umane.

È stato, inoltre, approvato il Piano triennale delle Azioni positive 2025/2027 in materia di pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’”Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società In House e approvazione del programma operativo strategico triennale (POST 2025/2027) e del Piano esecutivo annuale (PEA 2025) di IN.VA. SpA”. L’atto sarà sottoposto al parere della competente Commissione consiliare.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il Programma delle attività di promozione e di valorizzazione del settore agricolo nonché le azioni di promozione istituzionale del settore agricolo e zootecnico per il 2025. Tra le iniziative in programma ci sono la partecipazione a Vinitaly a Verona dal 6 al 9 aprile 2025; la 47° edizione di Vinum, che si svolgerà a Alba a fine aprile 2025; Cheese a Bra (CN) in programma dal 19 al 22 settembre 2025; Foire du Valais, a Martigny dal 26 settembre al 5 ottobre 2025.

Sono poi stati approvati i criteri applicativi per la concessione di aiuti agli enti locali e alle loro forme associative o ai soggetti privati che operano senza fini di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo. Nello specifico sono concessi aiuti per l’organizzazione di concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzati a valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte, la cultura rurale e l’animazione sociale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione – Dipartimento Sovraintendenza agli studi e Dipartimento politiche del lavoro e formazione – e la Federazione Maestri del lavoro – Consolato regionale della Valle d’Aosta, relativo allo sviluppo di iniziative rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, comprese le paritarie, e finalizzate al loro inserimento nel mondo del lavoro.

È stato approvato il documento “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione” per il triennio 2025-2027.

È stato approvato il Piano triennale 2024-2026 degli interventi programmati in materia di politiche giovanili contenente la proposta progettuale “Spazio ai giovani valdostani tra arte, studio, divertimento e sport”, a seguito dell’intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali. Gli interventi sono finalizzati a promuovere, nello specifico: programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai giovani che vivono in condizioni di disagio; realizzazione di coinvolgimento dei giovani in progettualità relative, tra l’altro, a: corretti stili di vita, attività sportive, difesa dell’ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell’ambiente marino; realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza e organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento.

Sono stati concessi dei contributi per il restauro dei beni culturali, architettonici e storico-artistici di interesse religioso, appartenenti a istituzioni ed enti ecclesiastici per un importo complessivo di 189 mila e 796 euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Il Comune di Emarèse è stato autorizzato alla realizzazione di un nuovo tratto di viabilità comunale in località Eresaz, ricadente nel vincolo degli ambiti inedificabili per terreni a rischio di inondazioni. L’atto consente il recupero e la valorizzazione del centro storico dell’abitato di Eresaz; assicura un accesso diretto, agevole e sicuro nelle aree oggetto di bonifica del Sito di Interesse Nazionale; agevola e rende meno oneroso il completamento delle opere di messa in sicurezza e della bonifica del SIN di Emarèse e favorisce l’accesso all’area sportiva adiacente, posta a ridosso del bacino del lago Lod, in occasione di manifestazioni ed eventi di richiamo.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il Piano Attuativo Locale (PAL) 2025 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, adottato con deliberazione del Direttore generale nel novembre 2024, e si è preso d’atto del Piano Investimenti 2025-2027 della stessa Azienda.

È stato, quindi, approvato il Piano provvisorio triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2024-2026, aggiornamento 2025 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

È stata approvata l’integrazione dell’accordo sottoscritto tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta per il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare od orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate, ai fini della ricerca delle infezioni da Streptococco A.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nell’ambito del trasporto pubblico, la SVAP srl è stata autorizzata all’intensificazione del servizio di trasporto nel Comune di Cogne e al raddoppio di alcune corse dell’autolinea “Aosta/Cogne”, in occasione delle gare di Coppa del Mondo di sci nordico, in programma a Cogne dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata l’adesione della Regione – Dipartimento turismo, sport e commercio, alla proposta progettuale denominata “Accompagnare l’adattamento delle piccole imprese emblematiche di montagna in un contesto di cambiamento climatico” (PROALP), nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027, Bando “Nuove sfide oppure governance”.

È stata, infine, approvata la proposta progettuale “Cultura, accoglienza e sport per un turismo inclusivo nelle Alpi” (CASPITA), in attuazione del Decreto interministeriale per il finanziamento di interventi e progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.