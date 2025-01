V Commissione: parere favorevole su un disegno di legge in materia di beni e attività culturali

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 22 gennaio 2025, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e FI, su un disegno di legge che contiene disposizioni in materia di beni e attività culturali.

Il provvedimento, presentato dalla Giunta il 18 dicembre 2024, si compone di 18 articoli divisi in quattro capi volti a modificare una serie di leggi di settore.

«Il disegno di legge - specifica il Presidente della Commissione e relatore, Andrea Padovani (FP-PD) - ha l'obiettivo di semplificare il procedimento amministrativo e definire le modalità di erogazione dei contributi destinati a soggetti che operano sul territorio regionale per la promozione e la diffusione della cultura. La disciplina vigente in materia di contributi necessita, infatti, di modifiche mirate a garantire un'azione più coordinata e un'assegnazione più efficace, incentivando iniziative di valore scientifico e culturale e migliorando gli standard tecnico-qualitativi. Il testo, sul quale oggi abbiamo sentito l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz, sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del prossimo Consiglio, già convocato per il 28 e 29 gennaio prossimo.»