BANFF Mountain Film Festival World Tour, il più grande tour mondiale di film di avventura, celebra la sua 13ª edizione in Italia!

Giunto alla 13ª edizione, il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia si prepara a coinvolgere il pubblico italiano con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d'azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor.

Saranno 40 gli eventi in programma, distribuiti su tutto il territorio italiano, da Bolzano a Catania, da Aosta a Trieste, con un grande debutto a Milano, il 4 febbraio 2025, nella prestigiosa sede del Teatro Carcano.

Il programma dell'edizione 2025 comprende una selezione di 7 corto e mediometraggi, per circa

2 ore di proiezione, selezionati tra i finalisti all’omonimo BANFF Centre Mountain Film Festival.

I film esplorano vari temi legati alla montagna, all’avventura e alla natura. Dalle cascate in kayak alle isole Svalbard alle acrobazie in volo sul Monte Bianco, passando per le “polverose” discese freeride in Giappone e in Canada, fino alle storiche Dolomiti in MTB.



Gli spettatori verranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso storie che raccontano esperienze di vita, connessioni autentiche con le culture montane e la bellezza di ambienti naturali straordinari.



Alessandra Raggio, CEO di Itaca the Outdoor Community, commenta: “Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano. Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell’esperienza umana.”



Il BANFF Centre Mountain Film Festival, che si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff, è il concorso cinematografico internazionale più prestigioso dedicato alla montagna e all'avventura. Dal 1976, seleziona i migliori film che catturano lo spirito della montagna, premia la regia, la promozione della cultura montana e il rispetto per l'ambiente. Anno dopo anno l'evento continua a crescere in qualità, offrendo l'opportunità di condividere esperienze e lasciarsi ispirare da persone che vivono lo spirito di avventura e affrontano incredibili sfide della natura.



Nella realizzazione dell’edizione 2025, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Italia è affiancato da La Sportiva, Ferrino, Viaggia con Carlo, Buff®, e dall’Ambasciata del Canada in Italia come Partner istituzionale. Inoltre si avvale del Patrocinio del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, della FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e dell’AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani; dei Brocchi sui Blocchi come Supporter e di zeroCO2 come Partner Conservation.

Media partner per l’edizione 2025 sono Radio DeeJay, SkyTg24, Icarus, Focus, Planetmountain.com, The Pill e MNTNJournal.

ABOUT ITACA The Outdoor Community

ITACA The Outdoor Community è una società specializzata nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi e rassegne cinematografiche dedicate ai film di avventura che raccontano storie di mare, montagna e sport outdoor. ITACA cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l'Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, di cui è licenziataria in esclusiva per l'Italia.

Nel 2019, ITACA è distributore in esclusiva del film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario. Lancia ITACA ON DEMAND nel 2020, la piattaforma streaming in Italia interamente dedicata al mondo Outdoor: i migliori film in streaming di avventura, montagna, mari e oceani e action sport.