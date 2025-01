Il Consiglio Valle ricorda Augusto Rollandin e Paolo Vitelli

In apertura di seduta del Consiglio Valle, convcato per ggi e domani, il Presidente Alberto Bertin ha aperto i lavori esprimendo il cordoglio per la scomparsa di due figure di rilievo della politica e della società valdostana: l'ex senatre e Presidente della Regione Augusto Rollandin e l'Ami de la Vallée d'Aoste Paolo Vitelli.

Bertin ha sottolineato come Rollandin, protagonista della scena politica regionale dal 1975, abbia lasciato un'impronta indelebile nella storia delle istituzioni locali. La sua carriera, che ha avuto inizio come Sindaco di Brusson, lo ha visto poi protagonista in Consiglio regionale in diverse legislature, fino a ricoprire il ruolo di Presidente della Regione per molti anni. La sua figura è stata centrale per lo sviluppo e la crescita della Valle d'Aosta, e la sua morte segna la fine di un'epoca politica nella regione.

Paolo Vitelli, insignito del titolo di Ami de la Vallée d'Aoste nel 2011, è stato ricordato per il suo impegno nello sviluppo turistico della Val d'Ayas, territorio che amava profondamente. Il suo lavoro ha contribuito non solo alla crescita economica di quella zona, ma anche alla promozione dell'intera Valle d'Aosta come destinazione turistica di prestigio.

Il Presidente ha poi rivolto le più sentite condoglianze alle famiglie dei due defunti; ha quindi proposto un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria di Rollandin e Vitelli.