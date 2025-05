Avanzo di amministrazione: "277 milioni di euro e zero visione". Aggravi sferza la Giunta regionale: “Così si mortifica l’autonomia”

«Altro che buona amministrazione: quello che la Giunta definisce con orgoglio un avanzo, è in realtà il monumento all’incapacità progettuale». Non le manda a dire Stefano Aggravi, capogruppo di Rassemblement Valdôtain in Consiglio Valle, nel commentare l’approvazione del rendiconto generale e consolidato 2024. L’avanzo disponibile, al 31 dicembre, è di 277,3 milioni di euro. «Una cifra – sottolinea Aggravi – che non racconta una virtù finanziaria, ma grida l’assenza totale di capacità di trasformare gli obiettivi in realtà».

E come dargli torto? È l’ennesimo bilancio in cui le promesse fanno volume, ma la spesa reale resta al palo. Entrate in crescita dell’1,4%, tempi medi di pagamento persino efficienti, eppure la montagna partorisce il solito topolino: il 17,9% del bilancio finisce in investimenti. Tutto il resto? Vago, disperso, virtuale.

«Ci troviamo – incalza Aggravi – di fronte a una macchina amministrativa ingolfata, lenta, imbalsamata in rituali procedurali che impediscono qualunque attuazione concreta. Se questo è l’uso che la Regione fa della sua autonomia speciale, allora siamo alla beffa».

Non si può continuare a sventolare l’autonomia quando serve difendersi da Roma, e poi rinunciarvi nei fatti quando si tratta di esercitare scelte vere, coraggiose. Perché, come dice ancora Aggravi, «privilegiare una politica della “minor spesa” non è un errore. È una scelta che richiede consapevolezza, progettualità e visione. Ma chi governa oggi preferisce galleggiare. E intanto accumula avanzi. Come se tenere i soldi fermi fosse una medaglia al valore».

Stefano Aggravi

Il sospetto – sempre meno sospetto – è che a Palazzo regionale ci si stia rassegnando a una gestione puramente ragionieristica. Come se bastasse “chiudere in ordine i conti” per poter affermare di aver governato bene. E invece no: «Questo avanzo – attacca Aggravi – è la prova che si continua a programmare a vanvera. E poi non si spende. Non si realizza. Non si costruisce nulla».

Certo, fa notare il capogruppo di RV, «il problema non è (solo) nella volontà politica. È un’intera struttura che va ripensata. Sono anni che chiediamo una riforma seria della pubblica amministrazione regionale. Non un maquillage, ma una rivoluzione culturale. Basta uffici paralizzati dalla paura della firma, basta dirigenti più attenti alla forma che alla sostanza».

Anche gli enti locali – secondo Aggravi – vanno ridisegnati. «Non si può pretendere di affrontare sfide nuove con strutture vecchie di trent’anni. La riforma degli enti locali che ci apprestiamo a discutere in Consiglio Valle è un’occasione. Ma i dubbi sono tanti, e fondati».

Perché poi, oltre alle strutture, manca il coraggio. «Siamo seduti su un patrimonio di autonomia fiscale che nessuno osa davvero usare. Preferiamo accumulare riserve piuttosto che investire. È il trionfo della paura: paura del cambiamento, del giudizio, dell’insuccesso. Ma la politica non può essere il regno del “non fare”».

E così, il messaggio che passa alla comunità è devastante. «Chiediamo sacrifici alle famiglie, prudenza agli imprenditori, pazienza ai sindaci. E poi lasciamo i milioni a dormire nei cassetti. È una presa in giro», tuona Aggravi.

In conclusione, lo scenario dipinto è quello di una Regione bloccata, che ha rinunciato a osare. E che invece di trasformare i suoi strumenti di autonomia in leve di crescita, li usa come paravento per mascherare la propria stasi.

Il rischio è quello che lo stesso Aggravi denuncia da tempo: «Continuare ad accumulare avanzi senza correggere le cause di fondo equivale a perpetuare un sistema autoreferenziale, inefficiente, incapace di rispondere concretamente ai bisogni della nostra comunità».

E allora la domanda vera, oggi, non è dove finiranno quei 277 milioni. Ma se qualcuno, davvero, ha ancora voglia – e forza – di spenderli bene.