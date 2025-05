Al via gli eventi per il 125° anniversario della Banda musicale di Pont-Saint-Martin

Un anniversario che sarà festeggiato con una serie di iniziative nel corso del 2025, realizzate con il sostegno del Consiglio Valle e del Comune di Pont-Saint-Martin.

Le celebrazioni si apriranno domenica 11 maggio, alle ore 18.30, con il Concerto di Primavera all’Auditorium di Pont-Saint-Martin. Un appuntamento che si inserisce nella tradizione della Banda musicale ma che, per questa occasione, sarà diretto dal Maestro Andrea Loss, direttore di fama internazionale nell’ambito della direzione di bande e orchestre di fiati, con il quale i musicisti del corpo filarmonico della bassa Valle svolgeranno una masterclass di perfezionamento nei due giorni precedenti il concerto.

Il calendario proseguirà con un evento estivo in programma domenica 10 agosto, durante i festeggiamenti patronali: la cittadina accoglierà le bande musicali dei paesi limitrofi per una giornata di festa diffusa nel paese, tra giochi musicali, intrattenimenti e momenti di condivisione con la popolazione.

Le iniziative culmineranno nei festeggiamenti di Santa Cecilia, a novembre, con un concerto il sabato 22 sera che vedrà la partecipazione della Banda giovanile all'Auditorium, l'ingresso dei nuovi musici e il riconoscimento a chi festeggia 30, 40 e 50 anni di attività. La domenica 23 novembre sarà invece dedicata al ricordo e alla convivialità, con una Santa Messa in memoria dei musicisti defunti e un pranzo comunitario alla Maison du Boulodrome.

A completare il programma, sono previste anche una mostra fotografica celebrativa al Centro culturale di Villa Michetti che ripercorre il viaggio della Banda dalla sua fondazione ai giorni nostri, e la presentazione del volume commemorativo dei 25 anni del periodico "Il Ponte e la Banda", a ottobre.

Per la Banda, queste celebrazioni sono un’occasione per valorizzare la sua lunga storia oltre che per rafforzare il legame con la comunità, rendere omaggio alla cultura musicale e guardare con entusiasmo al futuro.

Un po' di storia

All'inizio del Novecento, un gruppo di giovani fondò la Banda musicale di Pont-Saint-Martin per celebrare l’arrivo del nuovo secolo. In breve tempo, la banda guadagnò notorietà, tanto da essere soprannominata "Banda della Regina" per aver accolto con la musica la Regina Margherita di Savoia durante i suoi viaggi verso Gressoney. Nonostante difficoltà e interruzioni, la Banda ha continuato la sua attività per oltre un secolo, ampliando il proprio raggio d’azione con trasferte e gemellaggi culturali in Italia e all’estero. Dal 1986 a oggi ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti prestigiosi, tra cui il primo posto al Concorso mondiale di Bande a Kerkrade (Olanda) nel 2017.