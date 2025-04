L’assessore Carrel nel mirino di Forza Italia per i ritardi nella filiera del legno

In commissione, secondo quanto riportato in una nota di Forza Italia, Carrel ha affermato che non può esserci una legge regionale sulla filiera del legno se prima non viene definito un programma di gestione delle foreste. Un’affermazione che ha lasciato di stucco, considerando l'urgenza con cui la questione andrebbe affrontata. E la domanda che Forza Italia si pone è questa: a chi spetta davvero il compito di predisporre questo programma di gestione forestale? Certamente non all’opposizione.

Perché, allora, dopo anni di discussioni, non è stato fatto nulla di concreto per dare una risposta alle problematiche della filiera del legno? La verità è che l'assessore Carrel, con la sua inerzia, ha messo in stallo un settore cruciale per l'economia valdostana e per la salvaguardia dell'ambiente. La posizione di Carrel sembra voler giustificare una mancanza di azione, e questo è inaccettabile. L’assessore Carrel sta semplicemente cercando scuse per non affrontare il problema, mentre il settore chiede da tempo interventi concreti.

Forza Italia, con la proposta di legge sulla filiera del legno, ha dato un segnale chiaro: è ora di agire. La nostra proposta non è solo un atto legislativo, ma un invito a Carrel a smettere di rimandare. È tempo che l'assessore prenda in mano la situazione, come ci si aspetta da chi ricopre un ruolo di governo. La proposta di legge di Forza Italia non è solo una spinta alla legislazione, ma una sollecitazione diretta all’assessore affinché affronti la filiera del legno in modo serio e organico.

Il settore è in attesa di risposte concrete, eppure Carrel continua a dilungarsi in giustificazioni, senza alcuna visione chiara per il futuro. L’inerzia dell’assessore non è più tollerabile. La filiera del legno è una risorsa fondamentale per il nostro territorio, per la creazione di valore e posti di lavoro, e per la gestione sostenibile delle nostre foreste. Ogni giorno che passa senza un piano operativo è una perdita per la nostra regione.

Forza Italia ha lavorato per ottenere risorse statali per il settore, ma queste risorse sono inutilizzabili senza un piano preciso, una visione chiara, e una politica forestale che non si limiti alla gestione ordinaria. L’assessore Carrel, invece di continuare a nascondersi dietro tecnicismi e ritardi, dovrebbe prendere esempio dal nostro impegno e avviare finalmente un programma operativo che dia risposte concrete.

La proposta di Forza Italia non è un tentativo di opposizione, ma un invito a fare finalmente il passo che la regione attende da troppo tempo. La filiera del legno è troppo importante per essere ignorata ulteriormente, e Forza Italia non permetterà che l’inerzia di Carrel continui a danneggiare le imprese, i lavoratori e il territorio valdostano.