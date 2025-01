Absurdités tyranniques

Valle d’Aosta, come in altre regioni, si sta consumando un dibattito che non solo solleva questioni di interpretazione giuridica, ma sfida il buon senso e l’idea stessa di democrazia. Parliamo del limite dei mandati per le cariche apicali all’interno della Giunta regionale. Un tema che in qualche modo sta diventando una bandiera per le forze di opposizione, le quali, sulla base della legge regionale 21/2007, vorrebbero vedere fuori dal prossimo governo della Regione il presidente Renzo Testolin e il vicepresidente Luigi Bertschy, entrambi esponenti dell’Union valdotaine.

L’assurdità di questa posizione, tuttavia, è lampante, ed è proprio su questo che dobbiamo riflettere. La legge regionale impone un limite ai mandati, ma la domanda che nessuno sembra porsi è: perché? Chi decide che una persona che è stata eletta democraticamente dal popolo non possa continuare a servire i suoi concittadini? E perché farlo nel momento in cui i cittadini si esprimono chiaramente a favore di chi si candida, scegliendo il loro presidente e il loro governo? Non è forse la democrazia che deve decidere il destino dei propri rappresentanti, piuttosto che leggi burocratiche e astratte che rischiano di svuotare il senso stesso delle elezioni?

C’è qualcosa di profondamente paradossale in questa visione. Da un lato, si invoca il rispetto della legge e della costituzione, ma dall’altro si ignorano le esigenze di chi ha legittimamente scelto i propri rappresentanti. E se la legge non è al servizio della volontà popolare, a cosa serve? Non è forse compito della politica, delle leggi, delle norme, servire il bene della comunità, piuttosto che limitare la libertà decisionale dei cittadini?

In questo contesto, ci si ritrova di fronte ad una vera e propria contraddizione. Le forze politiche che, sulla carta, dovrebbero tutelare la democrazia, si fanno paladine di un principio che risulta essere tutto fuorché democratico. Si può infatti sostenere che il limite dei mandati sia una garanzia di rinnovamento, ma non è altrettanto vero che se un esponente ha il consenso dei cittadini, dovrebbe essere libero di ricandidarsi senza vincoli assurdi imposti da una normativa che non trova più giustificazione? Se la politica è il servizio al popolo, come può essere un servizio interrompere un mandato senza una valida motivazione?

Lo stesso presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, ha scelto, in risposta alle sollecitazioni di chiarimento del gruppo Progetto civico progressista, di prendere le distanze da una posizione chiara, lasciando che la questione venga “decisa dagli organi deputati al momento opportuno”. Un rifiuto che sa tanto di escamotage per non affrontare la realtà del dibattito. In una situazione simile, quando la decisione è nelle mani della politica, la politica non può permettersi di nascondersi dietro burocratiche interpretazioni della legge.

Come ha saggiamente scritto il filosofo Karl Popper: “La democrazia è l’unico sistema che ci permette di liberarci dei cattivi governanti senza dover ricorrere alla violenza”. Ma cosa succede quando una legge, anziché garantire la libertà di scelta, diventa un ostacolo alla scelta popolare stessa? Forse è il caso di ricordare un altro aforisma, stavolta di Winston Churchill: “La democrazia è il peggior sistema di governo, ad eccezione di tutti gli altri che sono stati tentati”. Ed è proprio nella democrazia che il limite dei mandati deve essere rimesso in discussione quando si dimostra essere una barriera all’espressione libera e legittima del voto popolare.

Proviamo ad andare oltre la semplice applicazione della legge e chiediamoci: cosa vogliamo davvero? Un sistema politico dove le decisioni vengono prese dai tecnocrati e dai burocrati, o un sistema in cui i cittadini hanno la libertà di confermare o meno i propri rappresentanti, magari per più di un mandato? Il limite dei mandati non è una panacea per la democrazia, anzi, in alcuni casi può finire per minarla. La storia ci ha insegnato che il rinnovamento non arriva attraverso le leggi che pongono freni alle scelte democratiche, ma attraverso il libero confronto tra le idee.

Non possiamo più permettere che norme obsolete vengano usate come pretesto per far decadere il volere popolare. I cittadini hanno il diritto di eleggere chi ritengono più idoneo a governare, senza che questo venga impedito da una legge che non tiene conto dei reali bisogni della comunità. A meno che non si voglia dare per scontato che la democrazia valga solo per un periodo limitato di tempo e che i rappresentanti possano essere scelti solo una volta, come una merce scaduta.

Siamo di fronte a una sfida cruciale: o si permette alla democrazia di esprimersi in tutta la sua forza e libertà, o si rischia di ridurre la politica a una serie di giochetti tecnici che non hanno nulla a che vedere con il popolo. E questo, francamente, non è un gioco che possiamo permetterci di perdere.

Assurdità prevaricatrici

Vallée d'Aoste, un débat intense se déroule, qui soulève non seulement des questions d'interprétation juridique, mais défie également le bon sens et l'idée même de démocratie. Il s'agit de la limite des mandats pour les postes de direction au sein de la Giunta régionale. Un sujet qui devient peu à peu un étendard pour les forces d'opposition, qui, sur la base de la loi régionale 21/2007, souhaiteraient voir le président Renzo Testolin et le vice-président Luigi Bertschy, tous deux membres de l'Union valdotaine, exclus du prochain gouvernement régional.

L'absurdité de cette position, cependant, est évidente, et c'est précisément sur ce point que nous devons réfléchir. La loi régionale impose une limite aux mandats, mais la question que personne ne semble se poser est : pourquoi ? Qui décide qu'une personne, élue démocratiquement par le peuple, ne peut pas continuer à servir ses concitoyens ? Et pourquoi le faire au moment même où les citoyens s'expriment clairement en faveur de ceux qui se portent candidats, choisissant leur président et leur gouvernement ? N'est-ce pas la démocratie qui doit décider du destin de ses représentants, plutôt que des lois bureaucratiques et abstraites qui risquent de vider de son sens même le principe des élections ?

Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans cette vision. D'une part, on invoque le respect de la loi et de la constitution, mais d'autre part, on ignore les besoins de ceux qui ont légitimement choisi leurs représentants. Et si la loi n'est pas au service de la volonté populaire, à quoi sert-elle ? N'est-ce pas le rôle de la politique, des lois, des règles, de servir le bien de la communauté, plutôt que de limiter la liberté décisionnelle des citoyens ?

Dans ce contexte, nous nous retrouvons face à une véritable contradiction. Les forces politiques qui, sur le papier, devraient défendre la démocratie, se font les porte-paroles d'un principe qui n'a rien de démocratique. Il est possible de soutenir que la limite des mandats garantit le renouvellement, mais n'est-il pas tout aussi vrai que si un représentant bénéficie du soutien populaire, il devrait être libre de se représenter sans les contraintes absurdes imposées par une réglementation qui ne trouve plus sa justification ? Si la politique est au service du peuple, comment peut-elle interrompre un mandat sans raison valable ?

Le même président du Conseil régional, Alberto Bertin, a choisi, en réponse aux demandes de clarification du groupe Progetto Civico Progressista, de prendre ses distances par rapport à une position claire, laissant la question « être décidée par les organes compétents au moment opportun ». Un refus qui ressemble à un stratagème pour ne pas affronter la réalité du débat. Dans une telle situation, lorsque la décision est entre les mains de la politique, celle-ci ne peut se permettre de se cacher derrière des interprétations bureaucratiques de la loi.

Comme l'a sage­ment écrit le philosophe Karl Popper : « La démocratie est le seul système qui nous permet de nous débarrasser des mauvais gouvernants sans avoir recours à la violence ». Mais que se passe-t-il lorsqu'une loi, au lieu de garantir la liberté de choix, devient un obstacle à la volonté populaire elle-même ? Il est peut-être temps de rappeler un autre aphorisme, cette fois de Winston Churchill : « La démocratie est le pire des systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont été essayés ». Et c'est dans la démocratie que la limite des mandats doit être remise en question lorsqu'elle se révèle être un obstacle à l'expression libre et légitime du vote populaire.

Essayons d'aller au-delà de la simple application de la loi et demandons-nous : que voulons-nous vraiment ? Un système politique où les décisions sont prises par des technocrates et des bureaucrates, ou un système dans lequel les citoyens ont la liberté de confirmer ou non leurs représentants, peut-être pour plus d'un mandat ? La limite des mandats n'est pas une panacée pour la démocratie, au contraire, dans certains cas, elle peut finir par l'affaiblir. L'histoire nous a appris que le renouvellement ne vient pas des lois qui freinent les choix démocratiques, mais du libre échange d'idées.

Nous ne pouvons plus permettre que des normes obsolètes soient utilisées comme prétexte pour faire tomber la volonté populaire. Les citoyens ont le droit d'élire ceux qu'ils jugent les plus aptes à gouverner, sans que cela ne soit empêché par une loi qui ne tient pas compte des véritables besoins de la communauté. À moins que l'on ne veuille donner pour acquis que la démocratie ne vaut que pour une période limitée et que les représentants ne peuvent être choisis qu'une seule fois, comme une marchandise périmée.

Nous faisons face à un défi crucial : soit on permet à la démocratie de s'exprimer dans toute sa force et sa liberté, soit on risque de réduire la politique à une série de manipulations techniques qui n'ont rien à voir avec le peuple. Et cela, franchement, n'est pas un jeu que nous pouvons nous permettre de perdre.