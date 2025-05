Respect des confessions

Far inginocchiare dei bambini in una moschea non è dialogo interreligioso, è un atto che tradisce il senso della scuola, della libertà educativa e del rispetto delle coscienze.

"Un gruppo di bambini di un asilo parrocchiale di Treviso sono stati fatti inginocchiare sui tappeti di una moschea, mentre pregano con l’Imam, rivolti verso la Mecca. Un’iniziativa di dialogo interreligioso, pensata a favore 'della pace', ma che ha suscitato forti polemiche in Veneto, tanto da scatenare un acceso dibattito bipartisan."

Questo fatto, che ha fatto il giro dei giornali e dei social, ci costringe a fare una riflessione urgente e necessaria: dove finisce il dialogo e dove inizia la strumentalizzazione? Qual è il confine tra l’educazione alla comprensione e il rischio di forzare le coscienze dei più piccoli in un gioco ideologico che non hanno scelto?

I bambini sono esseri in formazione, i cui pensieri e credenze sono plasmati da ciò che vivono e dalle persone che incontrano. Ma, paradossalmente, proprio in quanto tali, dovrebbero essere protetti da qualsiasi tipo di pressione ideologica. L’insegnamento religioso, qualsiasi esso sia, non deve mai diventare un'imposizione: visitare un luogo di culto non significa, infatti, obbligatoriamente partecipare ai suoi rituali. I bambini non sono spettatori di un processo culturale che altri decidono per loro.

Il principio della laicità, che contraddistingue il nostro ordinamento, non è una scelta secondaria ma un cardine fondamentale della nostra convivenza civile. La scuola, in particolare, deve essere il luogo in cui i bambini possono apprendere, senza alcuna interferenza, il rispetto per tutte le religioni, senza mai essere costretti a fare proprie pratiche o simboli di una religione piuttosto che di un’altra. Un’iniziativa di questo tipo, per quanto animata dalle migliori intenzioni, rischia di ridurre l’esperienza religiosa a un banale spettacolo, svuotando di significato il vero dialogo interreligioso.

Ogni volta che si utilizza un bambino per "fare pace" o "insegnare tolleranza", si rischia di stravolgere il vero senso della pace stessa. Non sono le attitudini passive che educano alla convivenza, ma la comprensione delle diversità e il rispetto. L'errore, in questo caso, sta nel considerare i bambini come "strumenti" per un fine, ignorando che i bambini hanno bisogno di crescere con un approccio libero da qualsiasi ideologia. I finti dialoghi interreligiosi, che non sono altro che esercizi di propaganda, sono inutili e dannosi.

Non dobbiamo mai dimenticare che la libertà religiosa implica innanzitutto il rispetto per la libertà di coscienza, soprattutto quella dei più giovani. L'infanzia va protetta da qualsiasi forma di manipolazione ideologica, che provenga da qualunque ambito. La scuola deve continuare a essere un luogo di conoscenza, non un terreno di scontro ideologico o religioso. Se davvero vogliamo educare alla pace e al dialogo, dobbiamo imparare a non strumentalizzare i bambini, ma a permettere loro di crescere liberi di scegliere e credere, in un mondo che non impone nulla, ma offre rispetto per ogni fede.

Rispetto delle fedi

Faire agenouiller des enfants dans une mosquée n’est pas du dialogue interreligieux. C’est un acte qui trahit le sens de l’école, de la liberté éducative et du respect des consciences.

« Un groupe d’enfants d’une école maternelle paroissiale de Trévise a été invité à s’agenouiller sur les tapis d’une mosquée, priant avec l’imam, tournés vers La Mecque. Une initiative de dialogue interreligieux, pensée au nom de ‘la paix’, mais qui a suscité de vives polémiques en Vénétie, au point de déclencher un débat bipartisan passionné. »

Ce fait, largement relayé par les médias et les réseaux sociaux, nous oblige à une réflexion urgente et nécessaire : où finit le dialogue, et où commence l’instrumentalisation ? Quelle est la frontière entre l’éducation à la compréhension et le risque de forcer la conscience des plus petits dans un jeu idéologique qu’ils n’ont pas choisi ?

Les enfants sont des êtres en formation, dont les pensées et croyances sont façonnées par les expériences et les adultes qu’ils rencontrent. Mais justement pour cela, ils doivent être protégés de toute pression idéologique. L’enseignement religieux, quel qu’il soit, ne doit jamais devenir une imposition : visiter un lieu de culte ne signifie pas nécessairement participer à ses rites. Les enfants ne sont pas des figurants d’un processus culturel décidé par d’autres pour eux.

Le principe de laïcité, qui caractérise notre système, n’est pas un choix secondaire, mais un pilier fondamental de notre coexistence civile. L’école, en particulier, doit être un lieu où les enfants peuvent apprendre, sans aucune interférence, le respect de toutes les religions, sans jamais être contraints d’adopter les pratiques ou les symboles d’une foi plutôt qu’une autre. Une telle initiative, même animée par les meilleures intentions, risque de réduire l’expérience religieuse à un simple spectacle, vidant de sa substance le véritable dialogue interreligieux.

Chaque fois qu’on utilise un enfant pour « faire la paix » ou « enseigner la tolérance », on risque de dénaturer le sens même de la paix. Ce ne sont pas les attitudes passives qui éduquent à la coexistence, mais bien la compréhension des différences et le respect. L’erreur, ici, réside dans le fait de considérer les enfants comme des « instruments » d’un objectif, en oubliant qu’ils doivent grandir dans une approche libre de toute idéologie. Les faux dialogues interreligieux, qui ne sont que des exercices de propagande, sont inutiles et nuisibles.

Nous ne devons jamais oublier que la liberté religieuse implique avant tout le respect de la liberté de conscience, en particulier celle des plus jeunes. L’enfance doit être protégée de toute forme de manipulation idéologique, quelle qu’en soit l’origine. L’école doit rester un lieu de savoir, non un terrain d’affrontement idéologique ou religieux. Si nous voulons vraiment éduquer à la paix et au dialogue, nous devons apprendre à ne pas instrumentaliser les enfants, mais à leur permettre de grandir libres de choisir et de croire, dans un monde qui n’impose rien, mais offre le respect pour chaque foi.