Bacchus et tabac

La disfatta educativa di un Paese distratto. Nel silenzio colpevole delle istituzioni, alcol e fumo dilagano tra i giovanissimi. I dati dell’AIOT e l’appello del CNDDU smascherano una politica assente, mentre la scuola resta sola a fronteggiare un’emergenza che mina il futuro delle nuove generazioni.

C’è chi ancora si ostina a dire che “una birra ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno”, o che “fumare una sigaretta a tredici anni è solo una bravata da adolescenti”. Poi arrivano i dati, e la leggenda si schianta contro il muro della realtà. Quasi il 40% degli adolescenti italiani di 17 anni ha già avuto contatto con il fumo. Il primo approccio? Spesso a 13 anni. E mentre le statistiche parlano, i decisori tacciono. O peggio: si voltano dall’altra parte.

La campagna “Respiriamo Insieme” promossa dall’AIOT (Associazione Italiana di Oncologia Toracica) ha squarciato il velo dell’ipocrisia. I numeri fanno paura e disegnano un Paese dove l’educazione alla salute resta una voce di bilancio secondaria, un accessorio da tagliare quando arrivano i tempi duri. Eppure, è proprio nei tempi duri che bisognerebbe investire in prevenzione, formare docenti, sostenere la scuola pubblica in quanto presidio costituzionale di tutela della salute.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), con la lucidità e la determinazione del suo presidente Romano Pesavento, ha lanciato un promemoria che dovrebbe scuotere i muri di Viale Trastevere. Ma non solo. Dovrebbe scuotere anche la nostra Regione e la nostra USL. Pesavento chiede un Piano Scientifico Nazionale “Scuola e Prevenzione Integrata”, una disciplina trasversale che unisca scienza, diritto, psicologia e cittadinanza attiva per trasformare la scuola in un laboratorio permanente di consapevolezza. Ma chi ascolta?

Il Ministro dell’Istruzione, il Ministero della Salute, le Regioni, i Comuni, dove sono? Ancora impegnati a difendere le sagre del vino o a minimizzare le “devianze giovanili” con parole da convegno? Intanto, ai cancelli delle scuole si fuma tranquillamente, si bevono energy drink come se fossero acqua minerale, e si pubblicano video su TikTok che celebrano lo sballo come forma di affermazione identitaria.

Serve una legge più severa, sì. Ma soprattutto serve una rivoluzione culturale. Con sanzioni pedagogiche, coinvolgimento delle famiglie, percorsi educativi con ex-dipendenti, oncologi e psicologi. Serve formazione obbligatoria per gli insegnanti, non semplici “settimane della salute” da spuntare su un registro.

La salute è un diritto costituzionale (art. 32). E la sua negazione sistematica, silenziosa e progressiva ai danni dei minori è una violazione che grida vendetta. Ogni adolescente che si accende una sigaretta a tredici anni è una sconfitta per tutti noi. Ogni bicchiere nascosto in uno zaino è un fallimento collettivo.

Non si può più parlare di “emergenze educative” se non si ha il coraggio di gridare contro il disinteresse di chi dovrebbe governare con visione, e non con slogan. Basta palliativi. Occorre responsabilizzare, formare, accompagnare. O sarà troppo tardi. E avremo perso, ancora una volta, una generazione intera. (con la collaborazione di Jean-Pierre Savourel)

Bacco e tabacco

Dans le silence coupable des institutions, l’alcool et le tabac se propagent chez les plus jeunes. Les données de l’AIOT et l’appel du CNDDU révèlent l’absence dramatique d’une politique de prévention, tandis que l’école reste seule à faire face à une urgence qui mine l’avenir des nouvelles générations. la défaite éducative d’un pays distrait

Il y a encore ceux qui persistent à dire qu’« une bière de temps en temps ne fait de mal à personne », ou que « fumer une cigarette à treize ans, c’est juste une bêtise d’adolescent ». Puis viennent les chiffres, et la légende s’écrase contre le mur de la réalité. Près de 40 % des adolescents italiens de 17 ans ont déjà été en contact avec le tabac. Le premier essai ? Souvent à 13 ans. Et pendant que les statistiques parlent, les décideurs se taisent. Ou pire : ils détournent le regard.

La campagne « Respirons ensemble », promue par l’AIOT (Association italienne d’oncologie thoracique), a levé le voile de l’hypocrisie. Les chiffres font peur et dessinent un pays où l’éducation à la santé est reléguée au rang de dépense superflue, une ligne budgétaire à supprimer quand les temps se durcissent. Et pourtant, c’est justement dans les périodes de crise qu’il faudrait investir dans la prévention, former les enseignants, soutenir l’école publique en tant que gardienne constitutionnelle de la santé.

Le Coordination nationale des enseignants de la discipline des droits de l’homme (CNDDU), avec la lucidité et la détermination de son président Romano Pesavento, a lancé un rappel qui devrait ébranler les murs du ministère de l’Éducation, mais pas seulement. Il devrait ébranler aussi notre Région et notre Unité Sanitaire Locale (USL). Pesavento propose un Plan scientifique national “École et Prévention Intégrée”, une matière transversale qui unirait science, droit, psychologie et citoyenneté active, pour transformer l’école en laboratoire permanent de conscience et de santé publique. Mais qui écoute ?

Où sont le ministre de l’Éducation, le ministère de la Santé, les Régions, les Communes ? Encore occupés à défendre les fêtes du vin ou à minimiser les “dérives juvéniles” avec des mots creux de colloque ? En attendant, aux grilles des écoles on fume sans honte, on boit des boissons énergétiques comme de l’eau, et TikTok regorge de vidéos qui célèbrent la défonce comme affirmation de soi.

Il faut une loi plus sévère, oui. Mais surtout, il faut une révolution culturelle. Avec des sanctions éducatives, l’implication des familles, des parcours de prévention animés par d’anciens dépendants, des oncologues, des psychologues. Il faut une formation obligatoire pour les enseignants, pas de simples “semaines de la santé” à cocher sur un registre.

La santé est un droit constitutionnel (article 32). Et sa négation progressive, silencieuse, systématique à l’encontre des mineurs est une violation qui appelle justice. Chaque adolescent qui allume une cigarette à treize ans est une défaite pour nous tous. Chaque canette d’alcool cachée dans un sac à dos est un échec collectif.

On ne peut plus parler d’“urgence éducative” sans avoir le courage de dénoncer le désintérêt de ceux qui devraient gouverner avec une vision, et non avec des slogans. Assez des palliatifs. Il faut responsabiliser, former, accompagner. Sinon, il sera trop tard. Et nous aurons perdu, une fois encore, toute une génération. (Avec la collaboration de Jean-Pierre Savourel)