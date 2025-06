La votante fictive

Sdegno e indignazione per la Presidente del Consiglio che si reca al seggio ma non vota: un atto furbesco che offende gli italiani e aggira la legge sul silenzio elettorale.

C’è un gesto che vale più di mille parole, ma in questo caso è un gesto vuoto, furbo, offensivo. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si è recata come da prassi al seggio, davanti ai fotografi e alle telecamere. Tutto normale? No. Perché ha dichiarato che non voterà. Non esercita il suo diritto-dovere di cittadina. Non esprime una preferenza. Fa scenografia. E in quel gesto c’è l’inganno.

La Meloni ha finto di rispettare la democrazia, ma l’ha tradita. Si presenta davanti agli italiani e non vota, per marcare la sua neutralità e, al tempo stesso, per influenzare l’elettorato, sfruttando l’eco mediatica del suo gesto proprio nel momento in cui la legge impone il silenzio elettorale. E questo è il punto più grave. Si chiama campagna elettorale a urne aperte. E non è solo scorrettezza. È reato.

Un reato che, se commesso da un cittadino qualsiasi, avrebbe suscitato reazioni durissime. Ma qui a commetterlo è la più alta carica del potere esecutivo, che con una mano stringe la Costituzione e con l’altra ne tradisce lo spirito e la lettera.

Che segnale dà agli italiani una premier che si presenta al seggio per fare passerella e non per partecipare alla vita democratica? È un messaggio velenoso: “Non serve votare”. È un messaggio pilotato: “Non votate, come me”. Ed è, in sostanza, un tentativo di depotenziare un referendum, quello sulla giustizia europea, che la spaventa.

Il paradosso è doppio: da un lato una Meloni che per mesi ha detto che il voto è sacro, fondamento della sovranità popolare; dall’altro una Meloni che usa la scena del voto per sabotare il voto stesso. Una furbizia. Una presa in giro. Una truffa morale. Un insulto all’intelligenza e alla dignità del popolo italiano. Come se fossimo tutti con l’anello al naso.

Ma gli italiani non sono scemi. Gli italiani hanno ancora il senso delle istituzioni e della giustizia. Gli italiani devono andare a votare. Per affermare che la democrazia non è una passerella, non è una trovata da spot elettorale. È una scelta. Una responsabilità.

Votate, italiani. Votate come volete. Ma votate.

Se è un Sì, tanto meglio. È un Sì alla giustizia europea, alla responsabilità, alla trasparenza. Ma anche chi vota No lo faccia a viso aperto. L’importante è non cadere nella trappola della votante fasulla, che simula neutralità per nascondere la paura.

Perché chi ha paura del voto, ha paura del popolo.

E chi ha paura del popolo non merita di governarlo. (ha collaborato Jean-Paul Savourel)

La votante fasulla

Indignation et stupeur face à la Présidente du Conseil qui se rend au bureau de vote sans voter : un acte rusé qui offense les Italiens et contourne la loi sur le silence électoral.

Il y a des gestes qui valent mille mots. Mais celui-ci, en revanche, est un geste vide, rusé, offensant. Giorgia Meloni, présidente du Conseil, s’est rendue comme le veut la tradition au bureau de vote, devant photographes et caméras. Tout paraît normal ? Non. Car elle a déclaré qu’elle ne voterait pas. Elle n’exerce pas son droit et devoir de citoyenne. Elle n’exprime aucune préférence. Elle fait de la mise en scène. Et dans ce geste, réside la supercherie.

Meloni a feint de respecter la démocratie, mais elle l’a trahie. Elle se présente devant les Italiens sans voter, pour afficher une fausse neutralité et, en réalité, influencer l’électorat, en exploitant l’impact médiatique de son geste précisément au moment où la loi impose le silence électoral. Et c’est là le point le plus grave. Cela s’appelle faire campagne avec les urnes ouvertes. Et ce n’est pas seulement de l’incorrection. C’est un délit.

Un délit qui, s’il avait été commis par un simple citoyen, aurait provoqué des réactions violentes. Mais ici, c’est la plus haute fonction du pouvoir exécutif qui le commet, celle qui tient d’une main la Constitution tout en trahissant de l’autre son esprit et sa lettre.

Quel signal envoie aux Italiens une Première ministre qui se rend au bureau de vote pour parader, et non pour participer à la vie démocratique ? C’est un message empoisonné : « Inutile de voter ». Un message orienté : « Ne votez pas, comme moi ». C’est, en substance, une tentative de neutraliser un référendum, celui sur la justice européenne, qui l’effraie.

Le paradoxe est double : d’un côté, une Meloni qui pendant des mois a proclamé que le vote est sacré, fondement de la souveraineté populaire ; de l’autre, une Meloni qui instrumentalise la scène du vote pour saboter le vote lui-même. Une ruse. Une moquerie. Une arnaque morale. Une insulte à l’intelligence et à la dignité du peuple italien. Comme si nous étions tous avec un anneau au nez.

Mais les Italiens ne sont pas des imbéciles. Les Italiens ont encore le sens des institutions et de la justice. Les Italiens doivent aller voter. Pour affirmer que la démocratie n’est pas un défilé, qu’elle n’est pas une trouvaille de campagne. C’est un choix. Une responsabilité.

Votez, Italiens. Votez comme vous voulez. Mais votez.

Si c’est un Oui, tant mieux. C’est un Oui à la justice européenne, à la responsabilité, à la transparence. Mais même ceux qui votent Non doivent le faire à visage découvert. L’important, c’est de ne pas tomber dans le piège de la votante fictive, qui simule la neutralité pour cacher la peur.

Parce que celui qui a peur du vote, a peur du peuple.

Et celui qui a peur du peuple ne mérite pas de le gouverner. (avec la collaboration de Jean-Paul Savourel)