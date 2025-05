Mauvaise odeur électorale

Fratelli d’Italia riscopre l’autonomia valdostana a cinque anni dalle elezioni europee. Dopo aver ignorato per due anni le proposte del deputato Franco Manes, ora prova a intestarsi una battaglia che non le appartiene. Ma in Valle d’Aosta l’aria è sottile e certi odori si sentono subito.

C’è un momento preciso in cui la demagogia cambia odore. Da mistificazione diventa tanfo. E quando questo accade, di solito, siamo in campagna elettorale. O, come in questo caso, in campagna pre-pre-elettorale, visto che le prossime elezioni europee si terranno nel 2029. Ma si sa, Fratelli d’Italia ama giocare d’anticipo, specialmente quando si tratta di fuffa: una bella dose di propaganda a lunga conservazione, come i dadi da brodo.

Ed ecco servita la proposta di legge firmata Alessandro Urzì, capogruppo di FdI in Commissione Affari costituzionali: abbassare da 50.000 a 25.000 le preferenze necessarie per eleggere un parlamentare europeo in Valle d’Aosta. Una misura che il deputato valdostano Franco Manes ha già messo nero su bianco da oltre un anno, con ben tre proposte di legge depositate il 24 maggio 2023, e che ora, improvvisamente, FdI “scopre” come se fosse un’invenzione originale.

Dall’angolo destro del ring politico spunta Urzì, che si lancia in dichiarazioni roboanti: “Fratelli d’Italia rilancia il suo ruolo di trait d’union fra Aosta e Roma”, dice, con un entusiasmo da spot promozionale anni ‘90. Peccato che il suo partito, in Valle d’Aosta, sia politicamente latitante, mai pervenuto in Consiglio regionale, estraneo a qualsiasi dibattito concreto sull'autonomia e sul territorio. Ma si sa: Fratelli d’Italia ha il pregio – o il vizio – di essere presente dove non serve e assente dove conta.

Che ora parlino di "cambio di paradigma assoluto", come se la difesa dell’autonomia valdostana fosse improvvisamente diventata una priorità nazionale, ha quasi del comico. Dopo anni passati a fare il tifo per l’accentramento statale, a promuovere la retorica del patriottismo uniforme e centralista, oggi FdI si veste da difensore delle “istanze del territorio”. Ma attenzione: l’abito non fa l’autonomista.

Quello che irrita non è la proposta – che sarebbe anche condivisibile – ma la sfacciataggine del tempismo. Per due anni il governo Meloni non ha mosso un dito per permettere alla Valle d’Aosta di avere un proprio rappresentante a Strasburgo. Ora, come per magia, si muovono. E guarda caso proprio mentre Franco Manes torna a farsi sentire in Aula con l’ennesima interrogazione. Coincidenze? O più semplicemente una goffa operazione di scippo politico?

Forse a Roma pensano che qui, tra le Alpi, non ci accorgiamo di nulla. Che basti una dichiarazione fatta col tono solenne e qualche bandiera tricolore sventolata per farci dimenticare due anni di silenzio. Ma la montagna ha memoria lunga. E i valdostani, abituati a decifrare le bufere, sanno distinguere il vento del cambiamento dalla flatulenza politica.

Ora che una forza di maggioranza ha depositato un disegno di legge, sarà interessante capire se si arriverà a un testo unificato con quello di Manes. Ma finché non vediamo atti concreti, resta forte la sensazione che tutto questo serva solo a dare una spennellata di vernice autonomista a un partito che, di autonomista, non ha nulla. O peggio: a oscurare il lavoro dell’unico deputato valdostano, nel tentativo di portargli via visibilità.

E allora sì, chiamiamola con il suo nome: puzza elettorale. Una puzza acre, insistente, che sale dalle parole vuote e dalle promesse improvvisate. In Valle d’Aosta ce ne intendiamo di aria buona. E quando qualcosa puzza, lo diciamo. Forte e chiaro.

Méditez chers Valdôtains

Puzza elettorale

Fratelli d’Italia découvre soudainement l’autonomie valdôtaine à cinq ans des prochaines élections européennes. Après avoir ignoré les propositions du député Franco Manes pendant deux ans, le parti tente maintenant de se faire passer pour défenseur du territoire. Mais en Vallée d’Aoste, on a le nez fin.

Il y a un moment précis où la démagogie cesse de sentir l’opportunisme et commence à sentir franchement mauvais. Et ce moment, bien souvent, coïncide avec une campagne électorale. Ou, comme dans le cas présent, avec une pré-campagne à long terme, vu que les prochaines élections européennes n’auront lieu qu’en 2029. Chez Fratelli d’Italia, on prépare le terrain longtemps à l’avance – peut-être pour être sûrs que les promesses aient bien le temps de se dissoudre dans l’air.

Voici donc qu’apparaît une proposition de loi signée par Alessandro Urzì, député FdI : abaisser le seuil de préférences nécessaires pour élire un eurodéputé en Vallée d’Aoste, de 50 000 à 25 000. Une idée que le député Franco Manes avait déjà formulée il y a plus d’un an, avec trois propositions de loi déposées le 24 mai 2023. Et maintenant, FdI se réveille et agit comme s’ils avaient inventé l’eau chaude.

M. Urzì, visiblement inspiré, nous parle de “trait d’union entre Aoste et Rome”, comme si Fratelli d’Italia s’était soudainement réincarné en champion du dialogue avec les autonomistes. Mais ce même parti n’a aucune présence politique réelle dans les institutions valdôtaines, ni au Conseil régional, ni dans les débats locaux. Fratelli d’Italia est souvent là où il ne faut pas et jamais là où il le faudrait.

Et voilà qu’ils nous parlent de “changement de paradigme”, d’autonomie “garantie par le gouvernement Meloni”. Allons donc. Après avoir défendu un centralisme rigide pendant des années, les voilà qui s’habillent en autonomistes de pacotille. Mais soyons clairs : mettre un badge “autonomie” sur sa veste ne fait pas de vous un défenseur du fédéralisme.

Ce qui dérange ici, ce n’est pas la proposition en soi – que l’on pourrait même soutenir – mais le culot de cette soudaine prise de position, arrivée pile après une énième interpellation de Franco Manes à la Chambre. Une coïncidence ? Ou une tentative maladroite de récupération politique, pour enlever la lumière à l’unique député valdôtain actif sur ce dossier ?

Peut-être pensent-ils qu’ici, dans les Alpes, on ne voit rien venir. Qu’un beau discours, quelques mots ronflants et deux drapeaux tricolores suffisent à nous faire oublier deux ans de silence. Mais la montagne a de la mémoire, et les Valdôtains aussi. Nous savons faire la différence entre une vraie avancée politique et un simple courant d’air nauséabond.

Maintenant qu’un parti de la majorité gouvernementale a présenté un projet de loi, il est possible d’imaginer un texte unifié avec celui de Manes. Mais tant qu’aucun acte concret ne suit, nous ne voyons là qu’un coup de communication électoraliste, destiné à maquiller un vide politique.

Et c’est bien ce que l’on ressent ici : une mauvaise odeur électorale. Une odeur persistante, entêtante, qui monte avec les mots creux et les promesses à courte vue. En Vallée d’Aoste, on a l’habitude de respirer un air pur. Et quand ça sent mauvais, on n’a pas peur de le dire. Fort et clair.

Méditez chers Valdôtains