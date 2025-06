Vaincus et vainqueurs

Chi ha perso davvero al referendum? Una riflessione amara sullo stato della democrazia italiana.

Nel giorno dopo il referendum, il bilancio non è solo numerico. È politico, civile e soprattutto morale. E il verdetto è chiaro: hanno perso tutti, tranne chi ha avuto il coraggio di votare.

Ha perso il Governo, che ha invitato esplicitamente all’astensione, rinunciando al suo dovere istituzionale di sostenere il principio stesso della partecipazione popolare. Ha perso Meloni, che non ha voluto affrontare a viso aperto un dibattito che la impegnasse sui contenuti. Ha perso la destra, che governa ma non guida: tira il carro senza dire dove vuole andare.

Ma ha perso – e forse più amaramente – la sinistra, quella che un tempo difendeva la Costituzione, le assemblee, i lavoratori e la scuola pubblica. Ha perso Landini, che si è limitato a qualche dichiarazione da talk show, incapace di mobilitare quel popolo che dice di rappresentare. Ha perso Conte, assente e disinteressato, ancora in cerca di una strategia che non sia solo lo sbandieramento dell’onestà perduta. Ha perso il PD, più impegnato a lisciare il pelo al proprio interno che a difendere i meccanismi democratici del Paese. Hanno perso i Verdi e la sinistra radicale, più bravi a cavalcare mode e indignazioni da salotto che a costruire consenso nel mondo reale.

Ha perso la democrazia partecipativa, quella vera, che avrebbe bisogno di cure, proposte, campagne di sensibilizzazione e soprattutto di fiducia. Ma da tempo lo Stato non si fida più dei cittadini. Li chiama solo quando servono numeri o silenzi.

Eppure, una vittoria c’è stata. Ed è quella di chi ha scelto di non restare a casa, di chi ha letto, capito, riflettuto e votato. Di chi non si è fatto trattare da gregge, di chi non si è fatto intimidire dalla campagna del silenzio e dell’indifferenza. Hanno vinto i cittadini che, pur consapevoli della solitudine e della scarsa visibilità del proprio gesto, hanno esercitato il loro diritto con lucidità, rifiutando la pigrizia democratica e l’assuefazione all’impotenza.

A questo punto, una cosa deve essere chiara a tutti: non serve più un’opposizione “che si oppone”, ma un’alternativa che si costruisce. Con umiltà, ascolto, coraggio. Chi oggi parla in nome della democrazia deve dimostrare di volerla vivere davvero, partendo dalla base, dai territori, dalle persone comuni, dai giovani, dai lavoratori. Servono idee, non ideologie. Progetti, non proclami.

Se la sinistra vuole smettere di perdere, deve indossare la tonaca dell’umiltà, abbandonare gli egoismi di corrente e tornare a essere ponte tra il Paese reale e le istituzioni. Oggi più che mai, mentre una deriva autoritaria e illiberale serpeggia senza opposizione vera, c’è bisogno di una forza che difenda le libertà, non solo le poltrone.

Il referendum è stato un’occasione persa. Ma anche un pugno in faccia alla politica che fa finta di niente. Chi è rimasto a casa, chi ha sussurrato anziché parlare, chi ha taciuto per calcolo o codardia, oggi dovrebbe avere il coraggio di guardarsi allo specchio.

E chi dice di opporsi, di rappresentare il popolo, di voler cambiare le cose, la smetta di balbettare e cominci a costruire davvero un’alternativa, o taccia per sempre. Perché la libertà non si difende con i post sui social o con i distinguo da convegno, ma stando in prima linea, anche quando è scomodo. Soprattutto quando è scomodo.

Se la sinistra non vuole essere complice di questa lenta eutanasia democratica, deve stracciare i comunicati fotocopia, smettere di cercare il consenso nei salotti e tornare nelle piazze, tra la gente vera, dove il disagio non è uno slogan, ma una ferita aperta.

Chi è andato a votare non ha vinto una battaglia. Ha lanciato un avvertimento.

Adesso tocca alla politica dimostrare se è ancora degna di questo nome.

Vinti e vincitori

Qui a vraiment perdu lors du référendum ? Une réflexion amère sur l’état de la démocratie italienne.

Au lendemain du référendum, le bilan ne se limite pas aux chiffres. Il est politique, civique et surtout moral. Et le verdict est sans appel : tout le monde a perdu, sauf ceux qui ont eu le courage de voter.

Le Gouvernement a perdu, en appelant explicitement à l’abstention, renonçant à son devoir institutionnel de soutenir le principe même de la participation populaire. Giorgia Meloni a perdu, en refusant d’affronter à visage découvert un débat qui l’aurait obligée à parler de fond. La droite a perdu, elle qui gouverne mais ne guide pas : elle tire la charrette sans dire où elle veut aller.

Mais c’est peut-être la gauche qui a perdu de la manière la plus amère : celle qui, autrefois, défendait la Constitution, les assemblées, les travailleurs et l’école publique. Maurizio Landini a perdu, se contentant de quelques phrases de plateau télé, incapable de mobiliser le peuple qu’il prétend représenter. Giuseppe Conte a perdu, absent, indifférent, toujours en quête d’une stratégie qui ne soit pas seulement une bannière de probité perdue. Le Parti démocrate a perdu, plus occupé à se caresser dans le sens du poil qu’à défendre les mécanismes démocratiques du pays. Les Verts et la gauche radicale ont perdu, excellents pour surfer sur les tendances et les indignations de salon, mais incapables de construire du consensus dans le monde réel.

La démocratie participative a perdu, la vraie, celle qui aurait besoin de soins, de propositions, de campagnes de sensibilisation et, surtout, de confiance. Mais depuis longtemps, l’État ne fait plus confiance à ses citoyens. Il ne les convoque que lorsqu’il a besoin de chiffres ou de silence.

Et pourtant, il y a eu une victoire. Celle de ceux qui ont choisi de ne pas rester chez eux, de ceux qui ont lu, compris, réfléchi et voté. Ceux qui ont refusé d’être traités comme un troupeau, ceux qui n’ont pas été intimidés par la campagne du silence et de l’indifférence. Ce sont les citoyens qui ont gagné, bien conscients de l’isolement et de la faible visibilité de leur geste, mais qui ont exercé leur droit avec lucidité, refusant la paresse démocratique et l’habitude de l’impuissance.

À ce stade, une chose doit être claire pour tous : nous n’avons plus besoin d’une opposition qui s’oppose, mais d’une alternative qui se construit. Avec humilité, écoute, courage. Ceux qui parlent aujourd’hui au nom de la démocratie doivent prouver qu’ils veulent réellement la vivre, en partant de la base, des territoires, des gens ordinaires, des jeunes, des travailleurs. Il faut des idées, pas des idéologies. Des projets, pas des proclamations.

Si la gauche veut cesser de perdre, elle doit revêtir la soutane de l’humilité, abandonner les égoïsmes de courant et redevenir un pont entre le pays réel et les institutions. Aujourd’hui plus que jamais, alors qu’un glissement autoritaire et illibéral s’installe sans véritable opposition, nous avons besoin d’une force qui défende les libertés, pas seulement les fauteuils.

Le référendum a été une occasion manquée. Mais aussi une gifle en pleine figure à la politique qui fait semblant de ne rien voir. Ceux qui sont restés chez eux, ceux qui ont chuchoté au lieu de parler, ceux qui se sont tus par calcul ou lâcheté, devraient aujourd’hui avoir le courage de se regarder dans un miroir.

Et ceux qui prétendent s’opposer, représenter le peuple, vouloir changer les choses, qu’ils arrêtent de balbutier et commencent à construire une vraie alternative, ou qu’ils se taisent pour de bon. Car la liberté ne se défend pas avec des posts sur les réseaux sociaux ou des nuances en colloque, mais en étant en première ligne, même quand c’est inconfortable. Surtout quand c’est inconfortable.

Si la gauche ne veut pas être complice de cette lente euthanasie démocratique, elle doit déchirer ses communiqués photocopiés, cesser de chercher l’approbation dans les salons et retourner sur les places, parmi les vraies gens, là où la souffrance n’est pas un slogan, mais une plaie ouverte.

Ceux qui sont allés voter n’ont pas gagné une bataille. Ils ont lancé un avertissement.

Maintenant, à la politique de prouver qu’elle est encore digne de ce nom.