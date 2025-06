Autonomie et Patois

Nelle prossime settimane a Gaby verrà presentato un lavoro straordinario: il Dizionario del patois di Gaby. Un'opera che non nasce da un'accademia distante, ma dal cuore vivo di una comunità. I numeri parlano chiaro: 21.150 testimonianze, 7.500 lemmi, 3.170 etimologie, 1.000 varianti tra sinonimi, contrari, omofoni e alterati, 310 nomi di persona, 175 toponimi, 110 testimoni, 2 redattrici, 1 consulente scientifico. Non è una pubblicazione: è un pezzo di civiltà, è la memoria di un popolo che ha ancora qualcosa da dire.

Questo è un evento culturale di respiro regionale. Anzi, è un segnale politico forte, di quelli che oggi dovremmo saper leggere con più lucidità. Perché se è vero – com’è vero – che l’autonomia non si difende solo nei palazzi, ma nelle coscienze, nelle parole, nei gesti quotidiani di chi si riconosce figlio di una Petite Patrie, allora questo dizionario è un atto di resistenza, di speranza e di rinascita.

Parlare di Patois oggi non è un vezzo per nostalgici o per romantici cultori delle cose d’altri tempi. È un gesto di autodeterminazione culturale. Perché una lingua non è solo un codice: è una visione del mondo, è una struttura mentale, è un modo di abitare il tempo e lo spazio. Lasciar morire il patois, o ridurlo a carnevale, è come accettare che si scolorisca il senso stesso della nostra autonomia.

Fortunatamente, il Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (B.R.E.L.) sta facendo un gran lavoro, spesso silenzioso, meticoloso, profondo. Così come il Centre d'études francoprovençales di Saint-Nicolas. Due realtà che non andrebbero semplicemente sostenute: andrebbero trasformate in veri e propri centri propulsori della rinascita identitaria. E invece? Poco o nulla. Mentre altrove si combatte per la difesa di culture minoritarie con ogni mezzo, da noi si fatica persino a inserire una lezione stabile nelle scuole.

Perché non partire da qui, ad esempio, per riportare con forza il patois nelle aule, nei progetti scolastici, nei piani dell’offerta formativa? Non si tratta solo di insegnare una lingua: si tratta di ritrovare l’orgoglio delle proprie radici, in un tempo in cui tutto sembra liquido e indistinto.

Non basta organizzare qualche concorso scolastico, una messa in patois o una festa di paese. Sono importanti, certo. Ma non possono bastare. Manca una strategia, una visione politica e culturale a lungo termine. E allora lanciamo una proposta concreta: perché non pensare a un Festival canoro in patois e francoprovenzale, capace di coinvolgere giovani e musicisti, di diventare occasione per creare, per tradurre, per vivere la lingua nella contemporaneità?

Non servono solo archivi, servono anche strumenti vivi, forme nuove per dire ciò che siamo.

L’autonomia valdostana, se vuole avere un futuro, deve tornare a parlare la lingua delle sue montagne, dei suoi villaggi, delle sue genti. Deve avere il coraggio di guardarsi allo specchio e riconoscersi. Perché un popolo che smette di parlare la sua lingua è un popolo che ha cominciato a smettere di esistere.

La pubblicazione del dizionario del patois di Gaby non è solo un fatto lessicale: è un appello collettivo. Ascoltarlo, oggi, è una scelta politica. E una responsabilità. (con la collaborazione di Jean-Paul Savourel)

Autonomia e Patois

Dans les prochaines semaines, un travail extraordinaire sera présenté à Gaby : le Dictionnaire du patois de Gaby. Une œuvre qui ne vient pas d’une académie distante, mais du cœur vivant d’une communauté. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 21 150 témoignages, 7 500 entrées, 3 170 étymologies, 1 000 variantes (synonymes, antonymes, homophones, mots altérés), 310 prénoms, 175 toponymes, 110 témoins, 2 rédactrices, 1 conseiller scientifique. Ce n’est pas une simple publication : c’est un morceau de civilisation, la mémoire d’un peuple qui a encore quelque chose à dire.

Il s’agit d’un événement culturel d’envergure régionale. Mieux : c’est un signal politique fort, de ceux qu’il faut aujourd’hui savoir lire avec lucidité. Car si l’autonomie ne se défend pas seulement dans les palais institutionnels, mais dans les consciences, dans les mots et les gestes quotidiens de celles et ceux qui se reconnaissent enfants d’une Petite Patrie, alors ce dictionnaire est un acte de résistance, d’espérance et de renaissance.

Parler du patois aujourd’hui n’est ni une coquetterie de nostalgique, ni un passe-temps pour amateurs de folklore. C’est un acte d’autodétermination culturelle. Car une langue n’est pas qu’un code : c’est une vision du monde, une structure mentale, une manière d’habiter le temps et l’espace. Laisser mourir le patois ou le réduire à quelques festivités, c’est accepter que le sens même de notre autonomie s’efface.

Heureusement, le Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique (B.R.E.L.) mène un travail remarquable, souvent silencieux, mais rigoureux et profond. Il en va de même pour le Centre d'études francoprovençales de Saint-Nicolas. Deux institutions qu’il ne suffit pas de soutenir : il faut en faire de véritables moteurs de la renaissance identitaire. Et pourtant ? Peu de choses, voire rien. Alors qu’ailleurs on lutte avec acharnement pour la défense des cultures minoritaires, ici, on peine même à intégrer durablement un enseignement du patois dans les écoles.

Pourquoi ne pas commencer justement par là, en réintroduisant vigoureusement le patois dans les classes, les projets scolaires, les plans d’offres pédagogiques ? Il ne s’agit pas seulement d’enseigner une langue : il s’agit de retrouver la fierté de ses racines, dans un monde devenu flou et sans repères.

Organiser quelques concours scolaires, une messe en patois ou une fête de village, c’est bien. Mais ce n’est pas suffisant. Ce qu’il manque, c’est une stratégie, une vision politique et culturelle à long terme. Alors lançons une proposition concrète : pourquoi ne pas créer un festival de la chanson en patois et en francoprovençal ? Un événement qui implique les jeunes, les musiciens, qui devienne un espace de création, de traduction, de vie autour de la langue.

Il ne faut pas seulement des archives : il faut aussi des outils vivants, des formes nouvelles pour dire ce que nous sommes.

L’autonomie valdôtaine, si elle veut avoir un avenir, doit reparler la langue de ses montagnes, de ses villages, de ses gens. Elle doit avoir le courage de se regarder en face et de se reconnaître. Car un peuple qui cesse de parler sa langue est un peuple qui commence à cesser d’exister.

La publication du Dictionnaire du patois de Gaby n’est pas qu’un fait lexical : c’est un appel collectif. L’entendre, aujourd’hui, est un choix politique. Et une responsabilité. (Avec la collaboration de Jean-Paul Savourel)

Autonomìa et patouès

Dins fulles semânes à Gaby, i vé ser presentâ un la vèro travai remarcâblo : lo Dictonèro du patouès de Gaby. Un ouvro que vien pas d’una acadèmio loïna, mas d’o cœur vivan d’una comunautâ. Lis nouvôrs nos diyon totçââ : 21 150 témoignâges, 7 500 lèmmos, 3 170 etimologîes, 1 000 variântos (sinonimos, contraris, omofonos, mots alterâs), 310 prénoms, 175 toponimos, 110 testimônios, 2 rédactrices, 1 conselhiér scientifico. Aquou n’es pas una publicaçon simplo : n’es un bout de civilisacion, la memòro d’un pòpo que’n à encara quele qu’è dire.

Aquou n’es pas sonque un eveniment cultural de reîso régionâlo. N’es un signal politic fòrt, una de ceso que faudriya saver lire avouéc luciditâ. Perqué se l’autonomìa s’defendrâ pas sonque dens li palais, mas dens li consciénces, dens li mot et li gestos quotidiéns de queli que s’arasconosso passon d’una Petite Patrie, alôroi aquou dictonèro n’es un acte de resistènço, d’espèr et de renaissenço.

Parlâ de patouès ozoues n’es nin un dialecto per nostàlgies, nin un passatèms per quelos que chercen l’folclôr d’autres temps. N’es un exercice d’autodetèrmïnâ cultural. Perqué una lenga n’es pas sonque un còdi : n’es una vision du monde, una estruturâ mentale, un maniér d’abitâr lo temps et l’espâço. Lasâ morir lo patouès, o lo reduire a quauchas fèstas, n’es acceptar que lo sênm memmo de nòstra autonomìa sdisospâsso.

Fortunadament, lo Bureau Régional por l’Étnologie et la Linguística (B.R.E.L.) fan un bel travai, sovent silenciôs, mas rigurosâs et prôfond. Fàzo lo memmo lo Centre d’études francoprovenzales de Saint‑Nicolas. Dos institucions que n’es pas pr’amé necessâri sustenir : faudrâ en faire de véradirs moteurs de renaissenço identitâria. Et totun ? Pas grand-chose. On lôtra part se combàt bravament per défendre les lengas minoritàrias, mé ici, i’n a peine per introduire una leçon stáblë dens les escolos.

Perqué ni pas començar d’aquí, per exempl, a reintroducêr avouéc força lo patouès dens les classes, lis projèctos escolâros, lis planos de preposicion didactica? N’es pas sonque d’ensegniér una lenga : n’es de retrovér lo prôjo dês pròpries racinas, dens un monde que vòlta tout flou et sens repéros.

Fâre qualcosi concors escolâr, una mèsa en patouès o una fèsta de vilâjo, n’es plan. Mé n’es pas assesso. Ce qu’i manca, n’es n’un’estratègia, n’una vision politica et culturâla a lóng tèrme. Alôroi lançèn una proposiçon concreta : perqué ni pas crear un Festival de chant en patouès et francoprovençâl ? Un aconteismênt que coinvolgerâ los joênos et los musiciens, que deviendra un espaci de creâcion, de traduccion, de vita avouéc la lenga.

Ni faut pas sonque des arquîs : ni faut des istriementxs vivents, des formos novèlas por decir çò que sèm.

L’autonomìa valdostana, se voul avoêr un avenir, dèi tornêr parlar la lenga de sas montanhas, de sos vilàjos, de sas gens. Dèi avêr lo corajio de s’estocar quand se mira dens l’espeço et s’arasconosso. Perqué un pòpo que cessa de parlar sa lenga n’es un pòpo qu’a començât a cessar d’existêr.

La publicaçon du Dictonèro du patouès de Gaby n’es pas un fât lexical : n’es un apel collectîf. L’o escotâr, ozoues, n’es una causida politica. Et una responsabilitâ. (Avouéc la collaboracion de Jean‑Paul Savourel)