Un’estate all’insegna della storia e del mistero a Châtel-Argent

C'è un angolo della Petite Patrie dove il tempo pare essersi fermato. È Châtel-Argent, la storica rocca che domina Villeneuve dall’alto, silenziosa custode di secoli di passaggi, guerre, pellegrinaggi e leggende. A partire da oggi, venerdì 28 giugno, questo straordinario sito torna ad animarsi con le visite guidate del percorso “Vivre Châtel-Argent”, un’iniziativa della Fondation Grand Paradis in collaborazione con il Comune di Villeneuve.

Prenotabili con 48 ore di anticipo, le visite offrono la possibilità di percorrere un itinerario circolare guidato, che svela i luoghi simbolo del sito: la chiesa romanica di Santa Maria, costruita sopra fondamenta paleocristiane; il possente dongione che veglia sulla valle; e la cappella di Santa Colomba, uno scrigno del XII secolo incastonato nella roccia. Non si tratta solo di pietre antiche, ma di frammenti di memoria che raccontano un’epoca in cui la spiritualità, la difesa e il controllo del territorio si intrecciavano inestricabilmente.

Eppure, non tutto è chiaro. La storia di Châtel-Argent conserva zone d’ombra e suggestioni archeologiche che affascinano studiosi e visitatori. I ritrovamenti sul sito testimoniano presenze umane fin dall’Eneolitico, tra il 3000 e il 2500 a.C., e il castello è stato via via adattato, riutilizzato, persino smantellato a tratti. Le pietre, spostate, ricollocate, raccontano una storia di continua trasformazione. Come la pietra miliare romana con inciso un VIII, incastonata oggi nella parete della chiesa di Santa Maria: un indizio sfuggito al tempo e riciclato da mani ignote. Un dettaglio, sì, ma capace di evocare tutto il senso del mistero e della continuità storica che questo luogo racchiude.

Chi desidera esplorare Châtel-Argent in autonomia può farlo liberamente durante tutto l’anno, grazie al percorso gratuito corredato da brochure presenti nello chalet all’ingresso della “Rampa di Villeneuve”. Inoltre, con l’app Visit Gran Paradiso—già disponibile per Android e prossimamente anche su iOS—è possibile accedere a informazioni dettagliate sul sito e su altri punti d’interesse nei dintorni. Basta attivare il GPS: saranno la geografia e la curiosità a guidare la scoperta.

In un’estate in cui spesso si cerca l’altrove, Châtel-Argent ci invita a tornare a casa. Non solo nel senso geografico del termine, ma nel senso più profondo della parola: un ritorno alla memoria, alla storia e al mistero. Un invito, per i valdostani e non solo, a riscoprire un patrimonio che continua a parlarci, pietra dopo pietra.