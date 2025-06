Al via "Viaggiando s’impara" per giovani valdostani tra i 18 e i 25 anni

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ricorda che, entro e non oltre il 30 giugno 2025 – ore 23.59, i giovani valdostani interessati di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni, compiuti entro la data di scadenza per l’iscrizione, possono partecipare all’azione denominata Viaggiando s'impara, nell’ambito dell’intervento Giovani valdostani in viaggio.

Questa azione è finanziata con risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili, ai sensi dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, raggiunta nella Conferenza Unificata del 17 ottobre 2024 (Rep. atti 127/CU)”, e del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui alla l.r. 12/2013.

Il soggiorno si svolge presso il Villaggio vacanze di l’Isle d’Aulps a Saint-Jean d’Aulps (Alta Savoia) nel mese di agosto 2025 e ha la durata di una settimana dal 2 al 9 agosto 2025. Durante la vacanza saranno organizzate attività sportive, culturali e ludico-ricreative. Al rientro è prevista una tappa a Ginevra. Non vi sono oneri a carico dei partecipanti. L’Associazione valdostana paraplegici (AVP), per conto dell’Assessorato, si occuperà di ogni aspetto finanziario, logistico e organizzativo, al fine di garantire l’ottimale realizzazione del soggiorno; l’attrezzatura e l’abbigliamento per le attività sportive sono a carico dei partecipanti.

I giovani valdostani devono iscriversi compilando l’apposito modulo Google al link https://forms.gle/whgzwQL9j9y1H9tJ9 entro e non oltre le 23.59 del 30 giugno 2025. Il numero massimo dei posti è pari a 32, di cui 4 riservati a giovani NEET. In caso di non copertura dei posti riservati, gli stessi verranno assegnati scorrendo la graduatoria. Le selezioni verranno effettuate in base all'ordine cronologico di iscrizione.

Il programma e la locandina sono visionabili e scaricabili sul portale web QuiJeunes VDA, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home.

Per informazioni è possibile rivolgersi: