Le défi de l’autonomie

Con le elezioni regionali all’orizzonte, la Valle d’Aosta si trova di fronte a un bivio: rilanciare la propria autonomia speciale con una nuova legittimazione popolare, oppure subire il crescente accentramento del governo nazionale. Serve una classe dirigente all’altezza, capace di difendere i nostri diritti storici e costruire futuro.

A settembre i valdostani torneranno alle urne per rinnovare il Consiglio regionale, che a sua volta avrà il delicato compito di eleggere il nuovo Presidente della Regione e designare una Giunta che governerà un quinquennio cruciale. Cruciale non solo per i problemi locali – che pure non mancano, dalla sanità alla crisi demografica – ma anche per il contesto nazionale che rischia di mettere all’angolo le autonomie speciali.

La riforma dell’autonomia differenziata, che si sta facendo largo nei palazzi romani, non può non interrogarci. Mentre le Regioni ordinarie chiedono più poteri, le Regioni a statuto speciale come la nostra rischiano di vedersi ridotte a semplici comprimarie, se non sapranno far valere con forza la loro specificità. Il paradosso è evidente: lo Statuto valdostano, nato come scudo per una comunità di minoranza linguistica e culturale, rischia di diventare un documento svuotato se la politica locale non saprà dargli nuovo vigore.

Ma la responsabilità non è solo dello Stato centrale. È anche nostra. Per anni abbiamo assistito a un logoramento del sistema autonomistico, spesso per colpa di una politica più attenta agli equilibri interni che alla visione di lungo periodo. La prossima legislatura dovrà segnare un cambio di passo: servono rappresentanti capaci non solo di amministrare, ma anche di negoziare con Roma, di ottenere risorse e di bloccare le ingerenze quando serve.

C’è qualcosa di profondamente contraddittorio nella fotografia economica e politica della Valle d’Aosta in questo scorcio di primavera. Da una parte, un avanzo di amministrazione che sfiora i 278 milioni di euro – come abbiamo riportato su AostaCronaca.it – e che segnala una solidità finanziaria indiscutibile. Dall’altra, un territorio che si dibatte tra disservizi, progetti bloccati, strade chiuse e una percezione crescente di mancanza di direzione.

A settembre, i valdostani saranno chiamati a eleggere il nuovo Consiglio regionale, che designerà a sua volta il Presidente della Regione e la futura Giunta. In gioco non c’è solo la normale alternanza democratica: in gioco c’è il valore reale dell’autonomia speciale della nostra regione. Un’autonomia che non può limitarsi a esistere sulla carta o a garantire una gestione ordinata delle risorse, ma che deve finalmente tradurla in scelte coraggiose, partecipate e tempestive.

L’avanzo di bilancio non è di per sé una medaglia al merito. Anzi, può rivelarsi l’altra faccia di una politica troppo attenta ai saldi e troppo poco alla progettualità. Se da anni ci diciamo che bisogna rilanciare la sanità, rispondere alle esigenze delle famiglie, sostenere le imprese di montagna e promuovere cultura e giovani, allora questi 277 milioni rappresentano un’occasione irripetibile per passare dai buoni propositi ai fatti.

Chi si candiderà a governare la Valle non potrà farlo con vaghi richiami identitari né con generici programmi da libro dei sogni. Dovrà dire con chiarezza come intende usare l’autonomia, come investirà quelle risorse ferme e cosa farà per rimettere in moto una macchina regionale che troppo spesso si arena tra vincoli procedurali, lentezze amministrative e scarsa visione.

A pesare, inoltre, è il contesto nazionale. Le spinte centraliste sono tornate a farsi sentire, e l’unico vero antidoto è dimostrare che le autonomie funzionano quando sono guidate da leadership responsabili e capaci. Non basta più difendere lo Statuto: bisogna onorarlo, usandolo per migliorare concretamente la vita delle persone.

Questo è il momento della scelta e della responsabilità. Non sprechiamo né il tempo, né le risorse, né – soprattutto – la fiducia dei valdostani.

La sfida dell’autonomia

À l’approche des élections régionales, la Vallée d’Aoste se trouve à la croisée des chemins : relancer son autonomie spéciale avec une nouvelle légitimation populaire, ou subir le recentralisme croissant du gouvernement national. Il faut une classe dirigeante à la hauteur, capable de défendre nos droits historiques et de bâtir l’avenir.

En septembre, les Valdôtains retourneront aux urnes pour renouveler le Conseil régional, qui aura ensuite la délicate mission d’élire le nouveau Président de la Région et de désigner une Junte appelée à gouverner pour un quinquennat décisif. Décisif non seulement face aux problèmes locaux – de la santé publique à la crise démographique – mais aussi face à un contexte national qui pourrait marginaliser les autonomies spéciales.

La réforme de l’autonomie différenciée, qui progresse dans les palais romains, ne peut nous laisser indifférents. Tandis que les Régions ordinaires réclament plus de compétences, les Régions à statut spécial comme la nôtre risquent d’être reléguées au rang de figurantes, si elles ne savent pas affirmer avec force leur spécificité. Le paradoxe est flagrant : le Statut valdôtain, né comme un bouclier pour une communauté linguistique et culturelle minoritaire, risque de devenir une coquille vide si la politique locale ne parvient pas à lui redonner vigueur.

Mais la responsabilité n’incombe pas seulement à l’État central. Elle est aussi la nôtre. Pendant des années, nous avons assisté à une érosion du système autonomiste, souvent causée par une politique plus soucieuse des équilibres internes que d’une vision à long terme. La prochaine législature devra marquer un tournant : il faut des représentants capables non seulement de gérer, mais aussi de négocier avec Rome, d’obtenir des ressources et de repousser les ingérences quand cela s’avère nécessaire.

Il y a quelque chose de profondément contradictoire dans la photographie économique et politique de la Vallée d’Aoste en ce printemps. D’un côté, un excédent budgétaire de près de 278 millions d’euros – comme nous l’avons rapporté sur AostaCronaca.it – témoigne d’une solidité financière indiscutable. De l’autre, un territoire aux prises avec des dysfonctionnements, des projets à l’arrêt, des routes fermées et un sentiment croissant d’absence de cap.

En septembre, les Valdôtains seront appelés à élire un nouveau Conseil régional, qui désignera à son tour le Président de la Région et la future Junte. Ce qui est en jeu ne se limite pas à l’alternance démocratique normale : c’est la valeur réelle de l’autonomie spéciale de notre région qui est en question. Une autonomie qui ne peut se contenter d’exister sur le papier ou de garantir une gestion rigoureuse des ressources, mais qui doit enfin se traduire par des choix courageux, participatifs et opportuns.

L’excédent budgétaire n’est pas une médaille d’honneur. Il peut même être le reflet d’une politique trop préoccupée par les soldes et pas assez par la mise en œuvre de projets. Si, depuis des années, nous affirmons qu’il faut relancer le système de santé, répondre aux besoins des familles, soutenir les entreprises de montagne et promouvoir la culture et la jeunesse, alors ces 277 millions représentent une occasion unique de passer des bonnes intentions aux actes.

Ceux qui prétendent gouverner la Vallée ne peuvent le faire avec de vagues références identitaires ou des programmes de rêve. Ils devront dire clairement comment ils entendent utiliser l’autonomie, comment ils investiront ces ressources gelées et ce qu’ils feront pour relancer une machine régionale trop souvent enlisée dans les contraintes procédurales, les lenteurs administratives et le manque de vision.

Le contexte national pèse aussi de tout son poids. Les velléités centralisatrices sont de retour, et le seul antidote valable est de prouver que les autonomies fonctionnent quand elles sont dirigées par des responsables compétents. Il ne suffit plus de défendre le Statut : il faut l’honorer, en l’utilisant pour améliorer concrètement la vie des citoyens.

C’est le moment du choix et de la responsabilité. Ne gaspillons ni notre temps, ni nos ressources, ni – surtout – la confiance des Valdôtains.