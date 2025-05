L’Inps et les retraités

Inps e pensionati: l’errore è un credito da riscuotere. Quando sbaglia il sistema, paga sempre il più debole. E nessuno chiede scusa. E la politica tace. I 35 consiglieri non sanno di che si parla. E i nostri parlamentari da che parte stanno?

Centinaia di pensionati valdostani hanno ricevuto, in questi giorni, una lettera dall’INPS. Oggetto: recupero somme indebitamente percepite. Importi modesti, tra i 150 e i 200 euro. Ma il modo in cui vengono pretesi — senza spiegazioni reali, senza trasparenza, senza umanità — ha il sapore di una beffa. Una beffa legale, certo. Ma pur sempre una beffa.

Gli importi saranno trattenuti direttamente dalle pensioni, in rate da 50 euro al mese. Nessuna richiesta bonaria, nessuna possibilità di replica. Solo un’operazione meccanica, a freddo, come se il cittadino fosse un numero da correggere, non una persona da rispettare.

Il fatto è che non stiamo parlando di evasione, né di truffa. Stiamo parlando di errori contabili dell’INPS stessa. Ricalcoli fatti male. Arretrati mal gestiti. Algoritmi ballerini. Ma alla fine, chi paga? Sempre il pensionato.

Il lettore che ci ha segnalato la questione è indignato, e ha perfettamente ragione: “Qui gli errori li paga il contribuente”. E lo fa nel silenzio generale, con una comunicazione scritta in burocratese e un tono da ufficiale giudiziario.

Questa non è amministrazione. È prepotenza con timbro di Stato.

Siamo davanti a una prassi da Stato contabile, che rovescia sull’ultimo anello della catena — il pensionato — la colpa e il danno dei propri pasticci gestionali. Eppure non si intravede nemmeno un tentativo di spiegazione chiara, un estratto conto, un numero di telefono da chiamare. Nulla. Solo rate e trattenute.

In un paese normale, la responsabilità amministrativa si gestisce, non si scarica. E invece, qui da noi, “chi sbaglia paga” solo se non lavora per lo Stato.

Dove sono le associazioni dei consumatori? Dove sono i garanti della trasparenza pubblica? Dove sono — diciamolo — i politici regionali così attenti ai parcheggi e così muti quando si tratta di pensionati che perdono fiducia nello Stato?

Chi oggi paga 150 euro senza fiatare, domani rischia di pagare 1.500, con la stessa logica kafkiana del “recupero coatto”. E tutto questo mentre il buon senso, evidentemente, è andato in pensione... senza preavviso. (ha collaborato Paul Savourel)

L'Inps ed i pensionati

L’Inps et les retraités : l’erreur est une dette à recouvrer Quand le système se trompe, c’est toujours le plus faible qui paie. Et personne ne s’excuse. Et personne ne s’excuse. Et la politique se tait. Les 35 conseillers ne savent même pas de quoi il s’agit. Et nos parlementaires, de quel côté sont-ils ?

Des centaines de retraités valdôtains ont reçu ces derniers jours une lettre de l’INPS. Objet : récupération de sommes indûment perçues. Des montants modestes, entre 150 et 200 euros. Mais la manière dont ils sont réclamés — sans explication claire, sans transparence, sans un minimum d’humanité — a tout d’une gifle. Une gifle légale, certes. Mais une gifle tout de même.

Les montants seront directement déduits des pensions, par tranches de 50 euros par mois. Aucune demande cordiale, aucune possibilité de dialogue. Juste une opération froide, automatique, comme si le citoyen n’était qu’un chiffre à corriger, pas une personne à respecter.

Et pourtant, il ne s’agit ni de fraude ni d’abus. Il s’agit d’erreurs comptables commises par l’INPS elle-même. Des recalculs erronés. Des arriérés mal gérés. Des algorithmes capricieux. Mais au final, qui paie ? Toujours le retraité.

Le lecteur qui nous a signalé cette situation est indigné, et il a mille fois raison : « Ici, ce sont les contribuables qui paient les erreurs ». Et ils le font dans le silence général, via une communication écrite en jargon administratif et avec un ton de huissier.

Ce n’est pas une administration digne. C’est de l’abus tamponné par l’État.

Nous sommes face à une pratique d’un État-comptable, qui fait porter à l’ultime maillon de la chaîne — le retraité — la faute et les dommages de ses propres cafouillages. Et pourtant, aucun effort n’est fait pour fournir une explication claire, un relevé de compte, un numéro de téléphone à appeler. Rien. Juste des tranches et des ponctions.

Dans un pays normal, la responsabilité administrative se gère, elle ne se transfère pas. Mais ici, chez nous, “qui se trompe paie” ne s’applique que si vous ne travaillez pas pour l’État.

Où sont les associations de consommateurs ? Où sont les garants de la transparence ? Où sont — disons-le franchement — les responsables politiques régionaux si attentifs aux parkings et si silencieux lorsqu’il s’agit de retraités qui perdent foi en la justice de l’État ?

Celui qui accepte aujourd’hui de payer 150 euros sans rien dire, risque demain de devoir rembourser 1.500 euros, avec la même logique kafkaïenne du “recouvrement forcé”. Et tout cela pendant que le bon sens, lui, est déjà parti à la retraite… sans préavis. (Collaboration de Paul Savourel)