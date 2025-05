Mentre le porte della Cappella Sistina si chiudono e il Conclave si apre, si alza un silenzio che parla al mondo intero. La morte di Papa Francesco, pontefice della misericordia e dei gesti inattesi, non è soltanto un lutto per la Chiesa cattolica, ma uno squarcio nel tessuto universale della coscienza umana. In quel luogo sospeso tra arte, storia e spiritualità, i cardinali non votano solo il prossimo successore di Pietro. Decidono, in qualche misura, quale volto dare a Dio in questo tempo.

La locuzione latina erga omnes – "nei confronti di tutti" – assume oggi una luce nuova. Nata nel diritto romano, divenuta principio giuridico moderno per indicare norme che valgono universalmente, questa espressione si carica ora di risonanze morali, spirituali, persino politiche. Cosa significa oggi scegliere un pastore erga omnes? Un leader che parli davvero a tutti, credenti e non, ai potenti e agli scartati?

In queste ore abbiamo assistito alla sfilata di politici e capi di Stato accorsi a rendere omaggio a Papa Francesco. Ma quanto è autentico quel cordoglio, se chi versa lacrime davanti alla bara è lo stesso che, in vita, ne ha ignorato gli appelli più urgenti? Giorgia Meloni – che lascia morire i migranti in mare o li deporta come fossero numeri da spostare su una mappa – può davvero riconoscersi nel pontificato del Papa che chiamava fratelli tutti? Matteo Salvini – che agitava crocifissi e rosari nei comizi mentre chiudeva i porti – può rivendicare la coerenza di chi crede erga omnes nella dignità umana?

Il nuovo Papa, qualunque nome assumerà, sarà chiamato a essere coscienza globale. Non capo di Stato, ma testimone erga omnes di una parola che non può essere ristretta ai confini del sacro: la parola giustizia, la parola pace, la parola umanità. E proprio per questo dovrà avere il coraggio – come Francesco l'ha avuto – di smascherare le ipocrisie, le ambiguità di una politica che si genuflette a telecamere accese ma volta le spalle alla compassione quando si tratta di accogliere, proteggere, promuovere.

Sarà all’altezza questa Chiesa ferita, screpolata dagli scandali ma ancora viva, di offrire un punto di riferimento in mezzo al disorientamento globale? Sarà capace di un nuovo scatto profetico? Il Conclave che si è aperto è anche, in fondo, un’immensa domanda collettiva: c’è ancora qualcosa che possa parlare davvero a tutti?

Nel rituale antico del fumo bianco, attende non solo la cristianità, ma un’umanità intera alla ricerca di senso. E in quel segnale, forse, si nasconde ancora la possibilità che una voce erga omnes risuoni nel deserto del nostro tempo.

Erga omnes

Alors que les portes de la chapelle Sixtine se referment et que le Conclave s’ouvre, un silence s’élève, parlant au monde entier. La mort du pape François, pontife de la miséricorde et des gestes inattendus, n’est pas seulement un deuil pour l’Église catholique, mais une déchirure dans le tissu universel de la conscience humaine. Dans ce lieu suspendu entre l’art, l’histoire et la spiritualité, les cardinaux ne votent pas seulement pour le successeur de Pierre. Ils décident, en quelque sorte, du visage à donner à Dieu en ce temps.

La locution latine erga omnes – « à l’égard de tous » – prend aujourd’hui une lumière nouvelle. Née dans le droit romain, devenue un principe juridique moderne pour désigner des normes valables de manière universelle, cette expression se charge désormais de résonances morales, spirituelles, voire politiques. Que signifie aujourd’hui choisir un pasteur erga omnes ? Un leader qui parle vraiment à tous, croyants ou non, puissants comme exclus ?

Ces dernières heures, nous avons vu défiler politiciens et chefs d’État venus rendre hommage au pape François. Mais quelle est la sincérité de ce deuil, lorsque ceux qui versent une larme devant le cercueil sont les mêmes qui, de son vivant, ont ignoré ses appels les plus urgents ? Giorgia Meloni – qui laisse mourir les migrants en mer ou les déporte comme s’ils étaient des pions à déplacer sur une carte – peut-elle vraiment se reconnaître dans le pontificat du pape qui appelait tous les hommes « frères » ? Matteo Salvini – qui agitait crucifix et chapelets en meeting tout en fermant les ports – peut-il revendiquer la cohérence de celui qui croit erga omnes en la dignité humaine ?

Le nouveau pape, quel que soit le nom qu’il prendra, sera appelé à être une conscience globale. Non pas un chef d’État, mais un témoin erga omnes d’une parole qui ne saurait être confinée au sacré : justice, paix, humanité. Et c’est précisément pour cela qu’il devra avoir le courage – comme François l’a eu – de dénoncer les hypocrisies et les ambiguïtés d’une politique qui se prosterne devant les caméras mais tourne le dos à la compassion lorsqu’il s’agit d’accueillir, de protéger, de promouvoir.

Cette Église blessée, craquelée par les scandales mais encore vivante, sera-t-elle à la hauteur pour offrir un point de repère au cœur du désarroi mondial ? Sera-t-elle capable d’un nouvel élan prophétique ? Le Conclave qui vient de s’ouvrir est aussi, au fond, une immense question collective : existe-t-il encore une voix qui puisse réellement parler à tous ?

Dans le rituel ancien de la fumée blanche, ce n’est pas seulement la chrétienté qui attend, mais toute une humanité en quête de sens. Et dans ce signal, peut-être, se cache encore la possibilité qu’une voix erga omnes résonne dans le désert de notre temps.