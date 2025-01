Innovazione e Sostenibilità: Cineca e Regione Valle d’Aosta Siglano un Accordo Strategico per il Futuro

Cineca e la Regione Valle d'Aosta hanno firmato oggi un importante accordo di collaborazione per promuovere l'innovazione digitale e la sostenibilità, mettendo al centro delle rispettive strategie tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'alta performance computing e i gemelli digitali.

Il Memorandum of Understanding (MoU) siglato dal Presidente di Cineca, Francesco Ubertini, e dall'Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, si propone di rafforzare i servizi pubblici, l'attrattività industriale della Regione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. L'accordo, che avrà una durata di tre anni, definisce sei aree strategiche di collaborazione, puntando a migliorare diversi aspetti vitali per la Regione.

Francesco Ubertini ha dichiarato: "Siamo felici di mettere la nostra infrastruttura e le nostre competenze al servizio di un progetto che potrà avere ricadute particolarmente positive sulla comunità della Regione e, di riflesso, sul Paese. Cineca conferma il suo ruolo di abilitatore in settori cruciali come la sostenibilità ambientale, i processi decisionali basati sulla disponibilità di grandi quantità di dati, la competitività industriale, la gestione dei servizi pubblici e delle risorse naturali".

La prima area riguarda l’uso dei "gemelli digitali", ovvero modelli virtuali di infrastrutture, risorse naturali e servizi pubblici, che permetteranno una gestione più efficiente e sostenibile. L’adozione di queste tecnologie consentirà di ottimizzare l’uso delle risorse, migliorando la qualità dei servizi pubblici e riducendo l'impatto ambientale. Un altro punto fondamentale dell’accordo è lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, in particolare per il monitoraggio ambientale, la pianificazione territoriale e la sanità, al fine di rendere i servizi pubblici più efficienti e meno impattanti per l'ambiente.

L'uso dell'High Performance Computing (HPC), che permette di effettuare analisi complesse e di gestire grandi quantità di dati, è un altro strumento fondamentale per supportare il processo decisionale scientifico della Valle d’Aosta. Inoltre, l’accordo mira a favorire l’attrattività industriale, creando un ambiente di ricerca internazionale che possa attrarre investimenti e imprese innovative, e contribuendo allo sviluppo di poli tecnologici e sostenibili nella regione.

Un altro obiettivo importante riguarda il turismo sostenibile. L’accordo prevede lo sviluppo di strumenti digitali per promuovere un turismo responsabile, che rispetti il patrimonio naturale e culturale della regione. Questo aspetto è particolarmente importante per la Valle d'Aosta, che vede nel turismo una delle sue principali risorse economiche.

Infine, il Memorandum sottolinea l'importanza della formazione. Saranno infatti realizzati programmi di formazione per il personale pubblico e per le aziende locali, con un focus particolare sulla sostenibilità e sulle competenze digitali, per garantire che la Regione sia pronta ad affrontare le sfide del futuro in un mondo sempre più digitale.

L'Assessore Luciano Caveri ha commentato: “Si tratta di una progettualità a valere su diversi settori e dunque a beneficio dell’intera Giunta regionale nei diversi settori di competenza. Cineca lavorerà con proposte concrete con l’ausilio di INVA, potendo sfruttare l’enorme potenza di calcolo del supercomputer di Bologna sotto il cappello pubblico e sfruttando diversi possibili filoni di intervento anche attraverso l’Intelligenza Artificiale”.

In sintesi, l’accordo tra Cineca e la Regione Valle d’Aosta rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato, puntando a migliorare la vita dei cittadini e a rafforzare l’economia locale.