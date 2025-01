Caveri rassicura sulla realizzazione del collegamento Brusson-Gressoney

Durante la seduta consiliare, il gruppo Rassemblement Valdôtain ha sollevato un'importante questione riguardante il progetto del collegamento intervallivo tra Brusson e Gressoney-Saint-Jean, passando attraverso il Col Ranzola. Questo progetto, fondamentale per la viabilità e la promozione turistica della regione, ha visto un improvviso rinvio, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra i consiglieri.

«Apprendiamo che è stata definanziata la realizzazione di questo collegamento per cui erano stati stanziati circa 3 milioni di euro provenienti dal Fondo della montagna in quanto i lavori sarebbero stati ultimati oltre i termini di ammissibilità della spesa fissati al 31 agosto 2026», ha dichiarato il consigliere Dennis Brunod, evidenziando il rischio che la scadenza del progetto non venga rispettata, con la conseguente perdita di fondi essenziali per il completamento dell’opera. Brunod ha chiesto chiarimenti su vari aspetti, tra cui le cause del ritardo, le tempistiche aggiornate per il completamento del progetto e se le risorse finanziarie disponibili per gli altri interventi fossero adeguate.

In risposta, l'Assessore alle politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri, ha spiegato che «in prima istanza, il Comune di Gressoney-Saint-Jean, capofila del progetto di riqualificazione, aveva indicato, anche sulla base di un primo documento di indirizzo alla progettazione, il mese di agosto 2026 come termine di conclusione presunta degli interventi». Tuttavia, dopo una revisione del progetto, che ha rivelato una maggiore complessità rispetto alle aspettative iniziali, l’amministrazione comunale ha richiesto una proroga per completare i lavori. Il nuovo termine proposto per la conclusione dell'intero progetto è il 31 agosto 2029, a causa di una serie di difficoltà burocratiche e autorizzative che hanno posticipato l’avvio dei lavori a estati 2027, con termine previsto nell'autunno 2028. «Gli stanziamenti rimodulati necessari per gli interventi a valere sul Fosmit dovrebbero risultare sufficienti per la realizzazione e il completamento della riqualificazione della Capanna Carrel nel comune di Valtournenche; valorizzazione di un percorso escursionistico che colleghi, attraverso il Parco naturale Mont Avic, il comune di Champdepraz con il Forte di Bard», ha aggiunto Caveri, indicando che nonostante il ritardo, le risorse disponibili copriranno i progetti prioritari in programma, tra cui interventi significativi come la valorizzazione dell'area del Col du Joux di Saint-Vincent e il potenziamento dell’ecomuseo della canapa a Champorcher.

Il Consigliere Brunod ha accolto positivamente la risposta dell'Assessore, apprezzando «la volontà del Governo e la possibilità tecnica di realizzare quest'opera che è strategica per il nostro territorio, non solo perché garantisce il collegamento intervallivo tra Brusson e Gressoney-Saint-Jean, ma anche per le sue potenzialità turistiche legate anche alla valorizzazione dell'agricoltura e del territorio nel suo complesso». Tuttavia, ha sottolineato la necessità di informazioni più precise riguardo alle modalità di finanziamento e ai tempi concreti per l'avvio dei lavori. «Ci saremmo, invece, aspettati indicazioni più precise ed aggiornate sui canali e le tempistiche per il reperimento dei fondi ed anche per quanto riguarda l’avvio e realizzazione totale del percorso», ha concluso il consigliere, esprimendo la sua preoccupazione per i possibili ritardi che potrebbero compromettere l'efficacia del progetto.

La questione sollevata mette in evidenza un aspetto cruciale: la necessità di garantire una gestione efficace e tempestiva dei fondi destinati a opere di grande rilevanza per il territorio, affinché non solo vengano rispettati i tempi previsti, ma che vengano anche sfruttati appieno i benefici che tali progetti possono portare alla crescita turistica e socio-economica della Vallée d'Aoste. Se, da un lato, l’intervento di Caveri fornisce rassicurazioni sul finanziamento delle opere alternative, dall’altro, l’incertezza sui tempi e sulle modalità di realizzazione del collegamento resta una preoccupazione concreta per la comunità locale, che attende da tempo un miglioramento delle infrastrutture tra i due comuni.