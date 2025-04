Giuseppe Ramolivaz e Mauro Fary i due nuovi Maestri del Lavoro

La Presidenza della Regione comunica che sono due i valdostani a cui è stata conferita la Stella al Merito del Lavoro per l’anno 2025. Il riconoscimento, come previsto dalla legge 143/1992, comporta il titolo di Maestro del Lavoro e viene concesso, ogni anno, a un ristretto numero di lavoratori dipendenti che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Le Stelle al Merito 2025 sono state assegnate a Giuseppe Ramolivaz e Mauro Fary, che riceverà l’onorificenza direttamente dal presidente della Repubblica, al palazzo del Quirinale, nel prossimo mese di ottobre.

La consegna dell’onorificenza da parte del Presidente della regione Renzo Testolin è in programma per giovedì 1° Maggio, alle ore 11, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta, alla presenza del Console dei Maestri del Lavoro, Ezio Tognettaz, e delle massime autorità regionali.