L'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile sarà presente alla X edizione della manifestazione Maison&loisir

Il primo stand ospiterà lo Sportello Info Energia Chez Nous con l'obiettivo di fornire a tutti i visitatori informazioni riguardanti normativa e adempimenti amministrativi nell’ambito della certificazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Verranno, inoltre, presentate le azioni del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale al 2030 invitando i visitatori a mettersi in gioco per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Sarà possibile prenotare una consulenza gratuita personalizzata con un tecnico, presso lo stand, sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sui finanziamenti e agevolazioni nel settore energetico, in particolare relativi ai mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica (rif. l.r. 13/2015) previo appuntamento contattando il numero verde 800.60.41.10.

Il secondo stand metterà in evidenza le principali attività condotte dal Dipartimento Trasporti e Mobilità sostenibile nei vari settori di competenza. Il personale del Dipartimento sarà a disposizione del pubblico per dare informazioni sulle principali novità in materia di trasporto ferroviario, di trasporto su gomma, sugli impianti a fune, sulle agevolazioni tariffarie, sugli incentivi alla mobilità elettrica, sulla motorizzazione civile, sulla mobilità ciclistica, sui progetti di cooperazione in programma e su quanto in generale il Dipartimento svolge per rendere sempre più accessibile e sostenibile la mobilità delle persone.

Luigi Bertschy, assessore e vice presidente Regione

Sono, inoltre, in programma due eventi promossi dall'Assessorato:

• il convegno “Il Piano Energetico Ambientale Regionale al 2030: un percorso concreto", organizzato in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. che si svolgerà mercoledì 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00 c/o la sala eventi di Maison Loisir X.

L’evento prevede la presentazione delle tappe del percorso verso la transizione energetica a partire dalle azioni che danno attuazione del PEAR VDA 2030, con un focus particolare sulla pianificazione energetica a diverse scale territoriali, sui progetti di innovazione in ambito energetico in Valle d’Aosta e sulle misure regionali a sostegno dell’efficientamento energetico e dello sviluppo delle reti e delle fonti energetiche rinnovabili e delle CER, anche nell’ambito del progetto Alcotra RECROSSES;

• il convegno "Comunità energetiche rinnovabili – opportunità ed esperienze” organizzato in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A. e la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales che si svolgerà venerdì 2 maggio dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nella sala conferenze di Maison Loisir X. Nel corso dell’evento verranno presentati lo stato dell’arte delle comunità energetiche rinnovabili, l’esperienza del progetto Alcotra RECROSSES, le misure e le opportunità disponibili, le iniziative di supporto alle imprese e un confronto tra esperienze di CER in Valle d’Aosta.

Gli eventi sono liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, previa iscrizione tramite il webform: www.finaosta.com/coa/.