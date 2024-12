Nus in diretta su 'Il Borgo dei Borghi'

La puntata, dedicata al suggestivo borgo valdostano, rappresenta una vetrina di grande visibilità per la bellezza e le tradizioni di Nus. Ogni domenica, il programma propone la visione di un borgo italiano, uno per ogni regione, e il pubblico avrà la possibilità di vedere il filmato anche su Raiplay, subito dopo la messa in onda.

Tutti coloro che desiderano supportare Nus, sia residenti che simpatizzanti fuori dalla Valle d’Aosta, possono iscriversi gratuitamente a Raiplay. Questa iscrizione è fondamentale per partecipare alla votazione che si terrà in primavera sul sito di Rai, nell’ambito del concorso Il Borgo dei Borghi. Si raccomanda di registrarsi in anticipo, per evitare difficoltà a causa dell’alto traffico di votazioni. Ogni utente avrà la possibilità di votare gratuitamente ogni 24 ore, contribuendo così alla scelta del borgo vincitore.

L’obiettivo del programma è far conoscere al grande pubblico le peculiarità dei borghi italiani, dalle bellezze artistiche e architettoniche ai paesaggi mozzafiato, dalle tradizioni popolari agli antichi mestieri. Ma soprattutto, il programma offre spazio per celebrare la cultura e le persone che animano questi luoghi, dando visibilità e riconoscimento a chi vive e lavora in questi piccoli angoli di Italia.

Dopo la messa in onda di tutti i borghi, la competizione entrerà nel vivo con la fase di votazione online, che decreterà, domenica 20 aprile 2025, il borgo vincitore della 12^ edizione de Il Borgo dei Borghi. Il verdetto finale sarà trasmesso in prima serata su Raitre, rivelando la classifica dal 20° al 1° posto.