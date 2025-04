“Ghiaccio bollente - un ossimoro del cambiamento climatico”: Premio letterario e fotografico sul clima in Valle d'Aosta

Regione Autonoma Valle d’Aosta, Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Forte di Bard e ARPA Valle d’Aosta, nell’ambito degli Eventi valdostani di cui all’Anno Internazionale 2025 per la Conservazione dei Ghiacciai, organizzano la prima edizione del Premio letterario e fotografico “Ghiaccio bollente - un ossimoro del cambiamento climatico”. Il concorso letterario e fotografico, articolato in due sezioni, gratuito per i partecipanti, ha come tema l’impatto del cambiamento climatico sui territori montani e ghiacciai e ha la primaria finalità di sensibilizzare la popolazione sugli effetti del cambiamento climatico, con attenzione ai diversi impatti, ambientali, sociali, economici, etc.





Possono concorrere al Premio Autori/Fotografi/Alunni (o Scolaresche) in possesso dei requisiti previsti. La partecipazione è gratuita, non è previsto il versamento di alcun contributo per la partecipazione.

Il Premio si articola in tre Sezioni:

** Sezione 1 - Racconti**

** Sezione 2 - Fotografie**

** Sezione 3 - Alunni / Scuole ** - articolata in due sottosezioni:

a. fumetto/graphic novel o racconto; b. poesia



Le opere dei tre finalisti per ogni sezione saranno presentate nel corso della giornata di premiazione che si terrà in data 11 dicembre 2025 presso il Forte di Bard.



Premi della Sezione 1 e 2:

• il primo classificato riceverà 500,00 €;

• il secondo classificato riceverà 300,00 €;

• il terzo classificato riceverà 150,00 €.

Premi della Sezione 3 - sottosezione a e b / Alunni:

• il primo classificato riceverà 300,00 € in buono acquisto libri;

• il secondo classificato riceverà 200,00 € in buono acquisto libri;

• il terzo classificato riceverà 100,00 € in buono acquisto libri.

Premi della Sezione 3 - sottosezione a e b / Scolaresche:

• il primo classificato riceverà 300,00 € in buono acquisto libri;

• il secondo classificato riceverà 200,00 € in buono acquisto libri;

• il terzo classificato riceverà 100,00 € in buono acquisto libri.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web di Fondazione Montagna sicura www.fondazionemontagnasicura.org

Si invita ad attenta lettura dell’allegato Bando Concorso. Per eventuali informazioni si invita a contattare Fondazione Montagna sicura all’indirizzo mail villacameron@fondms.org