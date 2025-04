Al via le Settimane della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni – aprile e maggio 2025

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che da martedì 22 aprile a venerdì 23 maggio prenderanno avvio le Settimane della legalità e della cittadinanza Aosta e dintorni che andranno a coinvolgere non solo il capoluogo regionale ma diversi paesi del territorio regionale, nella realizzazione di attività laboratoriali, incontri tematici e Forum in presenza con la collaborazione di Enti e Associazioni.

In continuità con le azioni presentate nel corso delle Settimane della Legalità e della Cittadinanza Bassa Valle, le iniziative proposte rappresentano il consolidamento di un’azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e i referenti del Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità coordinato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, quali promotori delle Settimane che con i soggetti territoriali e le associazioni a vario titolo intervengono nella realizzazione delle numerose azioni rivolte alle istituzioni scolastiche, agli ospiti della Casa circondariale di Brissogne, alla comunità educante, aperte al pubblico.

Andando nel concreto, i percorsi laboratoriali avranno inizio lunedì 28 e martedì 29 aprile presso il Liceo classico Artistico e Musicale di Aosta sul macrotema delle Dipendenze per proseguire lunedì 5 maggio in tema di Agenda 2030 - Tutela del patrimonio storico artistico culturale – Il Diritto d’Autore, martedì 6 e mercoledì 7 maggio presso il Liceo Scientifico e Linguistico E. Bérard di Aosta in tema di Violenze con i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta; per continuare in tema di Educazione all'affettività: l'accettazione di sé e dell’altro e in tema di Educazione alla responsabilità rispettivamente nelle giornate di giovedì 8 e giovedì 15 maggio presso l’Istituzione scolastica Mont Emilius 3 di Charvensod; lunedì 12 e lunedì 19 maggio all’Istituto Tecnico Professionale regionale Corrado Gex di Aosta con il tema delle Dipendenze, prenderanno avvio i laboratori con argomentazioni quali il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, il contrasto al gioco d’azzardo, le dipendenze tecnologiche, la dipendenza da alcool, il valore delle testimonianze di vita quotidiana e si concluderanno nel pomeriggio di lunedì 19 maggio con attività di Educazione stradale.

Presso la Casa circondariale di Brissogne avranno luogo diverse iniziative di alto valore con la finalità di favorire i momenti di socialità tra il dentro e il fuori: nei pomeriggi di giovedì 24 aprile e di giovedì 22 maggio alle ore 15.00 si concluderanno le partite di calcio tra giovani e detenuti presso la tensostruttura della Casa circondariale di Brissogne; la mattina del 9 maggio si svilupperà dalle ore 9.00 l’ultimo Forum nel corso del quale sul macro tema La gestione del tempo vuoto e dello spazio e il senso di libertà giovani, detenuti e comunità educante diverranno i veri protagonisti di un percorso in cui si svilupperà un senso di comunità reale. Per finire, il giorno 8 maggio alle ore 9.00 avrà luogo l’iniziativa sportiva ViviCarcere a cura di Uisp Valle d’Aosta e mercoledì 14 maggio alle ore 13.00 avrà luogo la Fase Messa in campo nel gioco degli scacchi in collaborazione con l’Azienda Usl VdA – Serd. A conclusione del Percorso Il teatro dentro promosso da Libera Valle d’Aosta, nel mese di maggio è in programma anche una rappresentazione teatrale, quale mezzo per favorire la promozione di comportamenti relazionali positivi.

Da giovedì 24 aprile prenderanno avvio presso il Liceo R. M. Adelaide di Aosta anche gli incontri dei Giovani ambasciatori della legalità che avranno il compito di condividere con i frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, in modalità peer to peer, temi di criminalità organizzata a livello nazionale, internazionale e locale; lo stesso giorno, presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica I. Manzetti prenderà avvio la Fase di Restituzione/Rielaborazione con tutti i giovani e gli adulti che hanno avuto modo di vivere l’esperienza del Percorso Forum Giovani e adulto a confronto presso la Casa circondariale di Brissogne; seguiranno gli incontri alla presenza della Polizia Penitenziaria e del Coordinamento del Piano Legalità il giorno 5 presso il Don Bosco, per l’intera mattinata del 6 presso il Liceo E. Berard e nel pomeriggio del 15 maggio presso l’Istituto Tecnico e Professionale Corrado Gex con la finalità di accrescere l’iniziativa e la responsabilità dei giovani cittadini generando una reale continuità educativa.

Il Corpo associato di polizia locale di Aosta al fine di informare e sensibilizzare i giovanissimi in tema di educazione stradale, svilupperà attraverso momenti di teoria e percorsi stradali attività formative il 5 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il 12 maggio dalle ore 14.00 alle ore 16.30 presso la scuola primaria di Porossan; mentre, il personale specializzato della Polizia stradale di Aosta nelle giornate di giovedì 24 e martedì 29 aprile porterà a conclusione la Campagna di educazione stradale ICARO 2024/2025 attraverso la condivisione di filmati, dibattiti e riflessioni, portando all’attenzione i principi della legalità nella sicurezza stradale.

Sono calendarizzati anche alcuni incontri rivolti esclusivamente alle figure adulte frequentanti i corsi dell’Università della Terza Età di Aosta; nello specifico, nel pomeriggio del 24 aprile presso la Biblioteca Comunale di Vle Europa di Aosta e il 30 aprile e 21 maggio presso l’Istituzione scolastica di istruzione tecnica I. Manzetti sono in programma i laboratori condotti dal prof. Maurizio Gasseau in tema di Psicogenealogia e transgenerazionale.

Invece, nelle giornate di martedì 22 aprile e giovedì 15 maggio dalle 14.30 avrà luogo la Fase conclusiva di rielaborazione del Percorso Smartphone con la consegna dell’attestazione e la firma del Patto Legalità&Intergenerazionalità alla presenza di tutta la comunità educante rispettivamente presso l’I. S. San Francesco e l’I. S. E. Lexert di Aosta. Sono in programma anche i Forum Comunità nel capoluogo regionale in cui gli esperti del Codacons Valle d'Aosta tratteranno il tema Impariamo a leggere le bollette e precisamente martedì 6 maggio presso la sede Anziani Attivi del Quartiere Dora, e il 20 maggio alle ore 17.30 presso il Baretto del Quartiere Cogne.

Ogni singola iniziativa rappresenta un passo concreto per rafforzare il dialogo tra le istituzioni che, a vario titolo, hanno responsabilità educativa e per costruire una coscienza collettiva attraverso testimonianze di vita in cui il focus è rappresentato dal ruolo del singolo per il benessere e la crescita della comunità.

Le Settimane della Legalità e della Cittadinanza si concluderanno con la cerimonia promossa e curata dal Sindacato Autonomo di Polizia – SAP, in ricordo di tutte le vittime del dovere e di ogni forma di criminalità – Memorial Day 2025.

Attraverso scambi intergenerazionali gli spazi educativi e culturali della città divengono luoghi di confronto per una progressiva maturazione del rispetto di sé, dell’altro e del bene comune.