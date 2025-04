Le Beurt é Boun di Pollein festeggia 30 anni e va in scena al patrono

La compagnia presenta una serata di ricordi e un mélange di estratti da pièces del suo repertorio, messe in scena fino ad oggi, oltre alla pièce La crotta de Lauro (La cantina di Lauro), già rappresentata al Printemps Théâtral di sabato 19 aprile. Il testo, scritto da Mery Pont, vede in scena gli attori: Panasie Barailler, Elodie Celesia, André Celesia, Maurice Celesia, Rhémy Celesia, Gilles Dalbard, Sara Ducly, Laurent Joux, Valérie Marguerettaz, Mery Pont, Nicole Tognan, Pierre Yeuillaz e Lucien Yeuillaz.

La compagnia è nata nel 1995, su iniziativa dell'amministrazione comunale che chiese al compianto Giorgio Celesia di creare un nuovo gruppo teatrale per festeggiare il patois in occasione del Concours Cerlogne, che quell’anno si teneva proprio a Pollein. All’inizio metteva in scena pièces tratte dal repertorio de Lo Charaban, esibendosi solo durante la festa del patrono. Poi, con il nome Le Beurt é Boun, debutta ufficialmente al Printemps Théâtral nel 2000 con testi originali scritti dagli stessi attori.

Dai suoi esordi a oggi, la compagnia ha coinvolto una cinquantina di attori e collaboratori. I presidenti che si sono succeduti sono stati: Michel Celesia, Ilenia Squinabol, Valérie Marguerettaz e, dalla fine del 2024, Rhémy Celesia.

L’ingresso alla serata è libero.