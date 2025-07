Alta quota, alta emozione: l’esperienza artistica del Villaggio degli Egloo più alto d’Europa

Dopo il successo delle edizioni passate ai piedi del Gran San Bernardo, nell’estate 2025 il Villaggio degli Egloo torna con una nuova, straordinaria edizione. Questa volta, ad accoglierlo sarà un luogo che è esso stesso poesia: la Valle di Saint-Barthélemy, nella località di Leyssè – Lignan, nel comune di Nus (AO), a 1700 metri di altitudine.

Un luogo che non è semplice cornice, ma vero protagonista. Immersa in uno degli angoli più incontaminati delle Alpi valdostane, la valle ospita uno dei cieli più limpidi d’Europa, ai piedi dell’Osservatorio Astronomico della Regione Valle d’Aosta. Qui, dove la Via Lattea sembra a portata di mano e le notti sono silenziose e dense di meraviglia, prende vita il più grande Villaggio degli Egloo d’Italia.





Un’architettura di emozioni

Il Villaggio degli Egloo non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Al calar del sole, si accendono le serre artistiche tematiche, dove il gusto incontra l’immaginazione: veri spazi teatrali dove la cucina valdostana viene servita tra installazioni scenografiche ed evocative, che parlano di natura, di bellezza e di interiorità.





Tre le ambientazioni, ispirate da tre poeti contemporanei:

SERRA POESIA, ideata dal poeta Alberto Dassisti: versi sospesi, profumo di lavanda e un’atmosfera onirica che accompagna ogni boccone.

SERRA MEDIOEVALE, firmata da Laurent Sarteur: simboli antichi, luci soffuse e un viaggio nel tempo tra leggende e castelli.

SERRA ALPEGGIO, nata dall’ispirazione di Gabriele Alliod: legno, erbe di montagna e il respiro lento delle vette.

A rendere il tutto ancora più straordinario, gli egloo panoramici: non semplici strutture per la notte, ma vere opere tematiche, artistiche, immersive. Ogni egloo riprende il tema della serra dove si è cenato, per garantire un continuum sensoriale tra gusto, sogno e paesaggio.

Egloo Alpeggio: il calore del legno, i profumi dell’erba, il silenzio delle cime.

Egloo Medievale: luci e ombre di altri tempi, torri immaginate e silenzi profondi.

Egloo Poesia: parole e stelle, lavanda e luce, pensieri che danzano nell’aria.





Una proposta unica al mondo

Questo è l’unico villaggio con una panchina panoramica affacciata su un Quattromila, l’unico accessibile anche alle persone con disabilità, l’unico dove il paesaggio diventa arte.

Qui ogni dettaglio ha un significato. Spicca su tutti la mucca artistica in vetroresina bianca, opera del noto artista lodigiano Angelo Frosio: un’installazione partecipativa che invita ogni visitatore a lasciare la propria firma, creando un’opera collettiva, simbolo dell’anima condivisa di questo luogo.

Il Villaggio è pet friendly, perché la montagna è bellezza da vivere con tutti, amici a quattro zampe inclusi. Un ambiente che accoglie, emoziona e lascia un ricordo che rimane.





Il Villaggio degli Egloo sarà attivo dall’8 al 19 agosto 2025, in concomitanza con il Saint Barth Summer Festival, che porterà nella stessa area eventi musicali, letterari e gastronomici, rendendo ogni giornata un’immersione totale nella cultura, nella natura e nell’arte.

Pacchetto completo: 150 euro a persona

(cena tematica in serra + pernottamento in egloo artistico).

Posti limitati – prenotazione obbligatoria





Area Leyssè – Lignan – Saint-Barthélemy – Nus (AO) 8–19 agosto 2025

Info e prenotazioni: 335 601 2847