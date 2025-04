Proposte culturali di primavera nei castelli, musei, siti archeologici e sedi espositive

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che dal 18 aprile al 4 maggio 2025, in occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, i castelli Sarriod de La Tour, Aymavilles, Sarre, Fénis, Verrès, Issogne e Savoia e i siti archeologici MegaMuseo, Criptoportico, Chiesa paleocristiana di San Lorenzo, MAR-Museo Archeologico Regionale e il Ponte acquedotto di Pont-d’Ael saranno aperti tutti i giorni, dalle ore 9 alle 19.

Numerose, inoltre, le attività culturali organizzate appositamente in questo periodo e pensate per differenti target di pubblico, seppure con particolare attenzione per i bambini e le famiglie.

Venerdì 18, martedì 22 e venerdì 25 aprile alle ore 16.30, Caccia al mostro presso il Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre: un’avvincente ricerca tra enigmi e indovinelli che si ispira alle 171 mensole scolpite del soffitto quattrocentesco raffiguranti, appunto, mostri e personaggi fantastici. Una divertente attività da sperimentare in famiglia per scoprire qual è il mostro misterioso che si nasconde nel cuore del castello.

Prenotazione consigliata al numero 0165 904689 (da martedì a domenica 9-19)

Sabato 19 aprile alle ore 11 l’appuntamento è con la Caccia al MAR presso il MAR-Museo Archeologico Regionale di Aosta.

Un’avvincente caccia al tesoro tra le sale del museo che porterà i bambini alla scoperta di affascinanti reperti e antichi segreti. Alla fine della caccia ci sarà una sorpresa a tema pasquale.

Prenotazione consigliata al numero 0165 275902 (da martedì a domenica 9-19)

Numerose le proposte del MegaMuseo – Museo archeologico contemporaneo di Aosta.

Sabato 19 aprile e sabato 3 maggio alle ore 16.30 grandi e piccoli saranno messi alla prova con

Mini vs Mega. La sfida dei Giganti: confrontandosi con enigmi e giochi, riusciranno a scoprire i segreti e le curiosità dei reperti del passato. Un'opportunità divertente ed educativa per tutta la famiglia!

Domenica 20 aprile alle 15.30, la vera sorpresa di Pasqua sarà Megalitismo virtuale, oltre la realtà: un coinvolgente viaggio indietro nel tempo fino al 4.000 a.C. pensato per famiglie con figli dai 12 anni in su! Grazie a speciali visori VR e alla sperimentazione di una app di realtà aumentata, sarà possibile conoscere le principali fasi archeologiche del sito custodito all’interno del MegaMuseo, vivendo un’inconsueta esperienza immersiva e dinamica.

Martedì 22 e martedì 29 aprile alle 18 sarà tempo di rilassarsi con lo Yoga al Museo.

Un appuntamento per vivere, in prima persona, la vocazione rituale del sito archeologico e connettersi con sé stessi. Si raccomanda di portare il proprio tappetino.

Sabato 26 aprile alle 18, appuntamento con la rassegna dal titolo Arature sonore.

Il duo The Sweet Life Society proporrà Megaliti Dub: una serie di atmosfere oniriche e rarefatte, capaci di riportare la memoria indietro nel tempo e riconnettersi con i ritmi interiori più ancestrali.

Interventi a cura dei producer Gabriele Concas e Matteo Marini.

Attività inclusa nel biglietto di ingresso al museo. Non è prevista la prenotazione.

Domenica 4 maggio, infine, alle ore 11 si potrà partecipare alla Caccia al tesoro megalitica rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni che, attraverso indizi e indovinelli saranno coinvolti in una caccia al tesoro dove il passato prende vita e i reperti si animano per raccontare la propria storia.

Per tutti gli eventi al MegaMuseo, info e prenotazioni al numero 0165 552420.

Forti del successo ottenuto nel 2024, tornano al Castello di Issogne le divertenti Avventure di Charlotte: sabato 26 e domenica 27 aprile alle ore 10, 11.30, 14.30, 16 e 17.30 sarà possibile cimentarsi in un’appassionante caccia al tesoro insieme all’esploratrice Charlotte e al suo drago Flambeau. Le famiglie si aggireranno tra le stanze del Castello per recuperare un antico cimelio disperso, affrontando sfide creative e pericolosi inganni.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo info@arteintesta.it, o al numero 333 4029802

Il Castello di Aymavilles propone, domenica 27 aprile e domenica 4 maggio ore 16.30, una particolare attività sensoriale per famiglie dal titolo Sentire il castello.

Dal profumo delle rose alla musica di inizio Novecento; dalla ruvida pietra alle morbide stoffe, questa speciale visita interattiva accompagnerà adulti e bambini alla scoperta, attraverso i sensi e il gioco, delle fasi costruttive e delle trasformazioni che hanno segnato la storia di questa affascinante dimora.

Prenotazione consigliata al numero 0165 906040 (da martedì a domenica, 9-19)

Mercoledì 30 aprile ore 16.30, il MAR-Museo Archeologico Regionale ospita una doppia attività dedicata alla mostra Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo. Una visita guidata per gli adulti e, in contemporanea, un laboratorio artistico per bambini (6-11 anni) permetteranno di ripercorrere il cammino artistico di Italo Mus (1892-1967), il “pittore della Valle d’Aosta”, dai suoi esordi all’alba degli anni Dieci del Novecento, fino alla metà degli anni Sessanta.

Prenotazioni al numero 0165 275902 (da lunedì a domenica 9-19)

Fino al 4 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 17, il parco e il Castello di Introd ospiteranno l’esposizione Mater Vallis. Itinéraire méditatif.

Curata dalla giornalista e direttrice di Isoradio Alessandra Ferraro, questa mostra dedicata a San Giovanni Paolo II intende raccontare i dieci anni di soggiorni estivi del Santo Padre in Valle d’Aosta grazie alle intense fotografie di Grzegorz Galazka.

Accesso libero.

Apertura straordinaria del castello per visite alla mostra nei giorni: 19, 20, 21, 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 maggio dalle 10 alle 17.

Informazioni: info@grand-paradis.it

Si informa, infine, che in occasione delle festività primaverili, saranno aperte anche le mostre delle sedi espositive cittadine: presso il Museo Archeologico Regionale la mostra Italo Mus. Fedele cronista del suo tempo, sarà visitabile anche nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio.

Orario dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Presso la Chiesa di San Lorenzo la mostra Allez voir là-haut. Témoignages 1943-1945 en Vallée d’Aoste, sarà aperta anche domenica 20 e lunedì 21 aprile, venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio

Orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

E, infine, presso l’Hôtel des États di Aosta l’esposizione Bruno Zoppetti. Ritratti in musica sarà visitabile anche domenica 20 e lunedì 21 aprile, ultimo giorno di apertura.

Orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Informazioni e tariffe al link: https://valledaostaheritage.com/events/sempre-aperti-proposte-speciali-vacanze-primavera/