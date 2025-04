STORICO STADE! VALLE D’AOSTA IN FESTA: È SERIE A

È un giorno che entrerà nella storia dello sport valdostano: sabato 26 aprile, sul campo di Capoterra, lo Stade Valdôtain Rugby ha compiuto un’autentica impresa, vincendo 22-16 e conquistando una storica promozione in Serie A.

Una cavalcata entusiasmante quella dei "Leoni" di Saint-Christophe: neopromossi in Serie B, hanno vinto 15 partite su 18, dominando il girone con la forza di un gruppo straordinario.

«Spettacolo puro, ce lo siamo meritato!» ha esultato il presidente Francesco Fida, mentre l’assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques ha parlato di «pagina straordinaria per tutto lo sport valdostano».

Una vittoria che unisce sacrificio, passione e identità valdostana, portando il nome della nostra Valle sui palcoscenici più prestigiosi del rugby nazionale. E adesso... avanti tutta, con lo Stade in Serie A!