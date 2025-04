L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta ha presentato la vetrina delle compagnie teatrali e di danza della Valle d’Aosta in programma da lunedì 28 a mercoledì 30 aprile 2025 presso il Teatro Splendor, il Teatro Giacosa e Plus, ex Cittadella dei giovani.

Da molti anni in Valle d’Aosta sono attive varie compagnie teatrali e di danza professionali che hanno contribuito ad accrescere la proposta culturale del territorio, arricchendo il dibattito in materia di teatro con iniziative variegate, nelle quali il linguaggio più classico, legato alla parola e al gesto danzato, ha saputo intrecciarsi con forme ibride e interdisciplinari.

“Il mondo teatrale valdostano, che ha consolidato un rapporto privilegiato con la realtà locale nelle sue varie componenti istituzionali e associative, ha dimostrato solide basi che derivano da un lungo percorso portato avanti con tenacia e professionalità dalle compagnie che hanno dedicato grande attenzione alle azioni di audience engagement e al legame col mondo scolastico”. - spiega l’Assessore Guichardaz. “La particolarità della geografia della Valle d’Aosta, unita alla capacità di innovazione delle compagnie, ha contribuito a far sviluppare e crescere proposte culturali che riteniamo particolarmente interessanti e rappresentative della nostra realtà”.

Questo quadro d’insieme ha spinto l’Amministrazione regionale ad organizzare una Vetrina del prodotto “Teatro della Valle d’Aosta”, rivolta a programmatori culturali, in cui sarà possibile visionare le produzioni delle varie compagnie professionali negli spazi teatrali della città. Un evento che accende i riflettori su spettacoli dal vivo, sia in lingua italiana sia in lingua francese, di teatro di prosa, teatro danza e teatro ragazzi, sotto l’egida della più piccola Regione d’Italia, terra di confine e di scambio tra culture. Una tre giorni che si pone l’obiettivo di parlare del teatro contemporaneo da una prospettiva inaspettata e che al tempo stesso è omaggio a chi in Valle d’Aosta ha scelto come professione di “fare teatro”.

Le compagnie presenti saranno: Framedivision, Les 3 Plumes, Replicante teatro, Curious Industries, Nuovabette Teatro, Palinodie e Teatro d’Aosta.

In apertura è prevista una tavola rotonda dedicata al Teatro nelle terre alte alla quale parteciperanno anche AGIS Piemonte Valle d’Aosta e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tutti gli eventi saranno accessibili al pubblico, a titolo gratuito, nel limite dei posti disponibili.

