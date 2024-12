GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all’”Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società In House e approvazione del programma operativo strategico triennale e del programma esecutivo annuale (PEA 2025) di Finaosta SpA”. Sull’atto è richiesto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali.

Analogamente, è stata presa in esame la deliberazione sull’”Esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società In House e approvazione del programma operativo strategico triennale e del programma esecutivo annuale (PEA 2025) della Società di Servizi Valle d’Aosta SpA”. Sull’atto è richiesto il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali.

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quanto aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune de Valgrisenche.

È stato approvato l’aggiornamento, a decorrere dal 1° gennaio 2025, delle tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi da parte del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. L’aggiornamento è necessario per allineare le tariffe sulla base degli indici ISTAT. Sono esonerati dal pagamento la Questura di Aosta, l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e gli altri Corpi VV.F. nazionali ed esteri.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata l’acquisizione del servizio di supporto operativo per la vigilanza, custodia e biglietteria presso la sede espositiva del Museo regionale di scienze naturali “Efisio Noussan” nel Castello di Saint-Pierre, presso l’Alpenfaunamuseum “Beck-Peccoz” di Gressoney-Saint-Jean, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2025.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di accordo triennale per la distribuzione di medicinali in regime di distribuzione per conto (DPC) per gli anni 2025/2027, tra la Regione, l’Azienda USL Valle d’Aosta, Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta. Questo darà la possibilità alle farmacie pubbliche e private convenzionate di continuare a distribuire, dal 1° gennaio 2025, i farmaci in regime di distribuzione per conto.

È stato approvato lo schema di accordo triennale 2025-2027 per la distribuzione per conto (DPC) dei presidi per diabetici, per la prenotazione delle visite specialistiche ed esami e la consegna dei relativi contenitori e per la raccolta del consenso, finalizzato alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico tra la Regione, Federfarma Valle d’Aosta, Assofarm Valle d’Aosta e l’Azienda USL Valle d’Aosta.

È stata recepita l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativa alla definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica e contestualmente sono stati approvati il nomenclatore regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ulteriori disposizioni in materia di prestazioni e di tariffe.

È stato approvato lo schema di accordo, per il triennio 2025/2027 tra la Regione, l’Azienda USL Valle d’Aosta, l’ARPA Valle d’Aosta e l’Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – sezione di Aosta, per una collaborazione tecnica, scientifica e formativa nell’ambito del binomio “Ambiente e salute” per le attività di laboratorio.

È stato, quindi, approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione, il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, il Comune di Aosta, la Fondazione del terzo settore, le organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale, il Forum del terzo settore e della cooperazione sociale, per l’introduzione di un modello di rete interistituzionale di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di inclusione sociale e inserimento lavorativo.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la disciplina della misura “Progetti d’inclusione attiva (PIA)” per le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, finalizzata a sostenere l’inserimento lavorativo attraverso l’inserimento in attività di pubblica utilità, per la realizzazione delle quali viene loro riconosciuta un’indennità di presenza e il relativo versamento dei contributi. Lo svolgimento di tali attività non costituisce rapporto di lavoro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la partecipazione a fiere, saloni e workshop del turismo in Italia e all’estero nel 2025. Nell’ambito dei saloni aperti al pubblico, l’offerta turistica regionale sarà presentata direttamente ai visitatori interessati al prodotto montagna. Inoltre, con la partecipazione ai workshop, saranno create molteplici occasioni di contatto tra gli operatori del sistema turistico regionale, pubblici e privati, e i professionisti dell’intermediazione turistica, italiani ed esteri. L’impegno di spesa è di 300 mila euro.