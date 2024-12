Donnas: Nel bilancio 2025/2027 investimenti, sviluppo e sicurezza per il futuro

Il bilancio di previsione 2025/2027 del Comune di Donnas, presentato durante il Consiglio Comunale del 19 dicembre dal Vice Sindaco Matteo Bosonin, si conferma un importante strumento di pianificazione economica per il futuro del paese, con un importo complessivo che si aggira intorno agli 8 milioni e mezzo di euro. Un dato che non solo evidenzia l'impegno dell'amministrazione nell'affrontare le necessità quotidiane della comunità, ma anche la volontà di sostenere progetti di sviluppo a lungo termine.

Il bilancio è fortemente orientato al pareggio e si struttura su due voci principali: oltre 3 milioni di euro sono destinati alla spesa corrente, ovvero per il mantenimento dei servizi e delle attività quotidiane del Comune, mentre circa 3 milioni e mezzo verranno investiti in progetti di sviluppo e miglioramento infrastrutturale. Questi dati sono stati illustrati dal Vice Sindaco Bosonin, che ha sottolineato come il bilancio si ispiri al Documento Unico di Programmazione (DUP), il quale costituisce il quadro di riferimento per le scelte amministrative e le relative fonti di finanziamento, fondamentali per garantire l’equilibrio finanziario e la sostenibilità del bilancio.

Una delle misure più rilevanti riguarda l’IMU, un tema sempre al centro dei dibattiti locali.

Il Sindaco Amedeo Follioley ha spiegato che l’amministrazione ha scelto di diversificare le aliquote, cercando di sostenere soprattutto gli investimenti turistici e commerciali. In particolare, chi affitta o ristruttura locali per adibirli a strutture turistiche, come affittacamere, B&B o locazioni brevi, potrà beneficiare di una riduzione significativa dell’aliquota IMU, che passerà dallo 0,81% a circa il 0,40%, con uno sconto del 50% per i locali situati nei centri storici di Donnas. Questa misura, orientata a favorire la rigenerazione urbana e lo sviluppo del turismo, dimostra un’attenzione crescente verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, un tema che spesso trova difficoltà nell'essere affrontato senza un supporto concreto e continuo da parte delle amministrazioni locali.

Il Consiglio Comunale ha inoltre discusso importanti progetti infrastrutturali che riguarderanno direttamente la vita quotidiana dei cittadini. Tra questi, uno dei lavori più significativi riguarda la riqualificazione della piazzetta del Borgo antistante Palazzo Enrielli. A breve sarà presentato il progetto di fattibilità tecnica che, se approvato, permetterà di avviare i lavori di ristrutturazione e miglioramento di uno degli spazi pubblici più importanti del paese. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione degli spazi pubblici, volto a rendere Donnas sempre più accogliente per i cittadini e i turisti.

Ma non solo. Un altro tema caldo è la protezione del paese dal rischio idrogeologico, una questione che da tempo preoccupa le amministrazioni locali, soprattutto in contesti come quello di Donnas, che si trova in una zona particolarmente vulnerabile sotto il profilo ambientale. È stato infatti annunciato un progetto di protezione per il Borgo, che prevede l'installazione di reti paratassi per un valore complessivo di circa 2 milioni e 700 mila euro. Questo intervento, finanziato interamente dalla Regione, avrà l’obiettivo di mettere in sicurezza le aree più esposte ai rischi di frane e smottamenti, offrendo una risposta concreta alla crescente preoccupazione per il cambiamento climatico e i suoi impatti diretti sul territorio.

La discussione in Consiglio ha visto un'ampia condivisione da parte della maggioranza, che ha espresso parere favorevole sui vari punti all'ordine del giorno. La minoranza, pur apprezzando le intenzioni, si è astenuta su alcune decisioni, un segno di una certa distanza rispetto alle scelte proposte dall'amministrazione, ma senza una forte opposizione. Un esempio di collaborazione e di dialettica politica che purtroppo in molti casi è troppo rara, ma che rappresenta una dimostrazione di maturità e rispetto delle istituzioni.

Un altro passo importante compiuto durante il Consiglio è stata l’istituzione di una Commissione Comunale Temporanea, la cui missione sarà quella di lavorare sull’intitolazione di alcuni luoghi del paese, come il salone polivalente e due piazzette situate nelle vicinanze del cimitero e della statale sotto le scuole. Un’azione che potrebbe sembrare simbolica, ma che riveste grande importanza dal punto di vista della toponomastica e dell’identità collettiva, contribuendo a rendere più riconoscibile e vivido il legame tra la comunità e il proprio territorio.

In sintesi, il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 segna un periodo di transizione importante per il Comune di Donnas. Con un ampio impegno finanziario sia per la gestione quotidiana che per lo sviluppo infrastrutturale, l'amministrazione sembra intenzionata a perseguire una linea di crescita sostenibile, con attenzione al patrimonio storico e alla sicurezza del territorio. Le scelte di politica fiscale e le opere in programma testimoniano una volontà di promuovere lo sviluppo del turismo, incentivando il recupero dei centri storici e la valorizzazione delle risorse naturali, mantenendo al contempo un occhio vigile sulla protezione dell’ambiente e dei cittadini. Se da un lato le scelte appaiono audaci, dall’altro rispecchiano una visione lungimirante di amministrazione che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un occhio di riguardo al futuro.