Charvensod: Consiglio comunale approva bilancio previsione da quasi 4,5 miln di euro

“Questo è per noi un bilancio di chiusura che va oltre la naturale scadenza della legislatura, prevista ad oggi per il settembre 2025 – esordisce Ronny Borbey. Con soddisfazione posso dire che abbiamo completato al 95% il nostro programma elettorale e contiamo di ultimare quanto previsto nel mandato di governo durante il prossimo anno, prima delle elezioni. Abbiamo dato delle risposte e cercheremo di darne fino alla fine della legislatura: tanti progetti sono ancora nel cassetto, spesso per mancanza di fondi. Sappiamo che i fondi europei sono una strada da percorrere. Siamo altresì soddisfatti perché anche la pagina bianca che avevamo previsto in campagna elettorale è stata scritta grazie alla collaborazione dei cittadini e con idee e iniziative che, nel corso del mandato, sono state portate avanti”. Borbey ha poi concluso ringraziando gli uffici per il lavoro svolto durante gli anni di mandato e ha ricordato il ruolo essenziale delle associazioni del territorio: “Sono fondamentali, è grazie a loro e a un gioco di squadra se possiamo raggiungere i nostri obiettivi e rendere il nostro Comune un luogo in cui i Tsarvensolèn e le Tsarvensolèntse siano contenti di vivere”.

Assessori e consiglieri hanno poi provveduto a illustrare le principali voci di spesa. Laurent Chuc, vicesindaco, ha dettagliato i trasferimenti a favore delle associazioni locali, delle associazioni sportive, della Proloco e gli investimenti per le manifestazioni sportive che, negli anni, hanno caratterizzato il comune di Charvensod (Aosta-Becca di Nona e l’Emilius previsto nel 2025).

Francesca Lucianaz, assessore alle Politiche sociali, Istruzione e Salute, ha parlato dei progetti a sostegno delle attività scolastiche, che ammontano a 8.000 euro, dell’iniziativa Bondzor, che prevede uno stanziamento complessivo annuo di 10.000 euro, nonché degli interventi in campo sociale, tra i quali spiccano il Box Bebé e le iniziative per i Jeunes d’antan.

Tra i principali interventi nel campo dei lavori pubblici e della viabilità spiccano, come spiegato dall’assessore Aurelio Lucianaz, la riqualificazione dell’ingresso del Capoluogo con il completo restyling dell’area Fossaz, che diventerà una vera e propria piazzetta con panchine intelligenti e colonnine di ricarica per biciclette e veicoli elettrici, il tutto impreziosito da alberi volti a creare il Parco della Rimembranza in ricordo di Joseph Donzel, Louis Vazier e Yves Pellissier, lì fucilati dai nazifascisti, e di tutti i Caduti di Charvensod, con uno stanziamento di 140.000 euro. L’assessore Lucianaz ha anche spiegato che, nel 2025, sarà incaricato un professionista per la progettazione dell’allargamento della strada a Valpettaz e si darà corso all’approvazione della progettazione per il nuovo parcheggio di Ampaillan e del completamento dei marciapiedi, sempre ad Ampaillan.

Alla manutenzione di sentieri e alpeggi e alla viabilità rurale sono dedicati circa 30.000 euro, illustrati dall’assessore all’Ambiente, Agricoltura e Territorio Patrick Ronzani, mentre per la manutenzione del patrimonio, di cui si occupa il consigliere Luca Jacquemod, sono stanziati 35.000 euro.

L’assessore al Patrimonio culturale, all’Associazionismo e ai Beni archivistici e librari, Chiara Bernardi, ha spiegato che l’inaugurazione e l’apertura del nuovo Biblioarchivio avverranno nei primi mesi del 2025, ha confermato i 6.000 euro per iniziative e corsi organizzati dalla Biblioteca comunale e ha illustrato che sono destinati 10.000 euro per la valorizzazione del patrimonio e 20.000 euro per le manifestazioni culturali e per la veillà Traditèn, che tornerà il 29 dicembre 2025.

Sono stati confermati gli stanziamenti per il progetto Boudza-té, mentre la consigliera Renata Ducly ha comunicato che sono stati stanziati 9.000 euro per un progetto sociale rivolto agli anziani e alle persone in difficoltà.

Oltre al bilancio, sono state anche approvate le disposizioni integrative per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, le determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione dei beni comunali per il 2025, le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e delle percentuali di copertura, le tariffe e aliquote IMU e TARI, le indennità di carica per gli Amministratori comunali e la ricognizione ordinaria delle società partecipate (che sono Celva, Inva spa e Envers srl). In chiusura di Consiglio, come punto integrativo all’ordine del giorno, è stato approvato l’accordo di servizio per l’adesione alla piattaforma regionale VDApay per l’esecuzione di pagamenti telematici integrati con il sistema pagoPA.