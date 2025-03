Cormayeur: Decisa riqualificazione dell’area polifunzionale esterna presso il Forum Sport Center

Venerdì 28 febbraio 2025 si è tenuta l’adunanza del Consiglio comunale di Courmayeur, durante la quale sono stati trattati e discussi ben 13 punti all'ordine del giorno, con l'assenza giustificata dei consiglieri Sara Penco (Esprit Courmayeur) e Francesco Perrone (SìAMO Courmayeur). La Consigliera Vovat ha fatto il suo ingresso alle 9.40. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio ha proseguito con l'esame degli altri punti in agenda.

Tra le deliberazioni approvate, spicca quella relativa all'efficientamento energetico del Municipio di Courmayeur, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per una serie di interventi che mirano a migliorare l’efficacia energetica dell’edificio. L’intervento prevede la sostituzione di serramenti, la sostituzione della caldaia a gasolio con una caldaia a biomassa, l'adozione di illuminazione a LED di ultima generazione, nonché l’installazione di un impianto fotovoltaico. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 576.287,15 euro, di cui oltre 400mila euro destinati ai lavori veri e propri. Per finanziare l'intervento, il Comune ha richiesto fondi tramite il bando regionale DGR 758 del 01/07/2024. In caso di contributo regionale, è stato previsto un finanziamento per coprire le spese non ammissibili a contributo, per un importo di 51.455,55 euro. L'intervento è previsto entro la primavera del 2026, ed è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. La deliberazione ha visto 9 voti favorevoli e 3 astenuti.

Il Consiglio ha poi trattato la convenzione con l'Unité des Communes Valdigne Mont Blanc, che regola i servizi comunali da svolgere in forma associata. I servizi sono stati prorogati con una revisione dei parametri, con il Comune di Courmayeur che ha ridotto la propria quota dal 25% al 24%. Questa deliberazione è stata approvata con lo stesso esito della precedente, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti.

Altro punto importante all'ordine del giorno è stata l'adesione alla piattaforma regionale VDAPay per l’esecuzione di pagamenti telematici. Il Comune di Courmayeur, aderendo a questa piattaforma, intende semplificare il processo di pagamento elettronico e favorire l'integrazione con il sistema pagoPA, con la Regione che agirà come intermediario tecnologico locale. L'accordo del servizio è stato approvato con 9 voti favorevoli e 3 astenuti.

In merito all’edilizia e agli interventi sul territorio, il Consiglio ha discusso e approvato la verifica della quantità e qualità delle aree destinate a edilizia residenziale, produttiva e terziaria, con la decisione di non acquisire nuove aree per edilizia residenziale pubblica o per attività produttive, confermando l’indirizzo strategico di non procedere con acquisizioni in questo settore. La deliberazione è stata approvata con 9 voti favorevoli e 3 contrari.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2025 è stato anche approvato, con l’indicazione di sette aree su cui l’amministrazione intende intervenire. L’operazione dovrebbe generare un'entrata di circa 85mila euro per il Comune. La deliberazione ha ottenuto 9 voti favorevoli e 3 contrari.

Un altro punto di rilievo è stato la determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2025. In sostanza, non sono previsti aumenti delle tariffe per vari servizi comunali, come la refezione scolastica e i parchimetri. Anche la tariffa per l'uso dei servizi igienici di viale Monte Bianco è stata confermata a 1 euro. Il punto è stato approvato con 9 voti favorevoli e 3 contrari.

La discussione ha riguardato anche il bilancio di previsione 2025/2027, con un'analisi approfondita delle entrate e delle spese. Tra le principali entrate previste per il 2025 ci sono l'IMU, l’imposta di soggiorno e la TARI, con una spesa complessiva prevista per 18 milioni di euro, destinata principalmente a servizi come lo sgombero neve, la gestione dei giardini e delle aree verdi, e la promozione turistica. Il bilancio di previsione ha visto una discussione incentrata sulle opportunità per il futuro, con interventi mirati a mettere in sicurezza la macchina amministrativa.

Sul fronte urbanistico, l’Assessore Motta ha presentato il Piano delle opere pubbliche, sottolineando l’importanza degli interventi sui sottoservizi, in particolare sul potenziamento dell’acquedotto e della rete fognaria. Un intervento significativo è anche la necessità di aggiornare il Piano Regolatore per rispondere alle esigenze di crescita edilizia del Comune, con l’obiettivo di trovare soluzioni per l’edilizia abitativa destinata ai dipendenti delle attività locali.

Il Sindaco Rota ha preso la parola per illustrare l’importanza delle collaborazioni con gli altri Comuni della regione e con la Francia, in particolare per quanto riguarda il progetto Espace Mont Blanc. Rota ha anche parlato dei lavori al Forum Sport Center, che oltre agli interventi di manutenzione necessari, richiederanno ulteriori collaborazioni con la Regione. In tema di turismo, ha ribadito l'importanza di mantenere il posizionamento di Courmayeur come destinazione di alta gamma, sviluppando ulteriormente eventi sportivi e iniziative promozionali.

Uno dei punti più significativi e apprezzati dell’incontro è stato l'approvazione della riqualificazione dell’area polifunzionale esterna presso il Forum Sport Center in frazione Dolonne. Questo progetto prevede la trasformazione della zona attualmente adibita a campi da tennis in uno spazio multifunzionale, con l'inserimento di un campo da multi-sport, una pista di atletica, un campo da beach volley, un campo da basket 3x3, un’area fitness e un campo da pickleball. L’obiettivo principale è quello di creare un luogo di aggregazione e di socialità per i cittadini e i turisti, contribuendo al miglioramento dell’offerta sportiva e ricreativa della zona. Il costo complessivo dell’opera è di circa 1.7 milioni di euro. La deliberazione è stata approvata all'unanimità.

L’incontro si è concluso con altre importanti comunicazioni, tra cui la relazione sul progetto PNRR "Courmayeur Climate Hub", che prosegue in linea con le tempistiche previste, e il nuovo sistema di raccolta rifiuti, che ha portato alcune difficoltà iniziali ma che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha quindi concluso una seduta ricca di temi importanti, che spaziano dalla gestione del territorio all'efficientamento energetico, con un’attenzione particolare al miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità ambientale, fondamentali per il futuro della comunità di Courmayeur.