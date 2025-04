Pollein guarda al futuro: investimenti su viabilità, sicurezza e risparmio energetico

Dopo la consueta approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio ha dato via libera al rendiconto dell’esercizio 2024, certificando un risultato di amministrazione di 3,2 milioni di euro. Di questa cifra, circa 751mila euro rappresentano risorse libere che potranno essere utilizzate per nuovi investimenti.

Tra le decisioni di maggior interesse per i cittadini, spiccano quelle contenute nella variazione di bilancio 2025/2027: un pacchetto di interventi per oltre 747mila euro, con investimenti concreti su vari fronti.

Le priorità fissate dall'Amministrazione comunale sono chiare:

100.000 euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle aree verdi, alla sistemazione delle strade e della viabilità locale, oltre che alla riqualificazione del Villaggio Lions e alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza.

115.000 euro di avanzo vincolato saranno utilizzati per la messa in sicurezza del pendio in località Gorrettaz e i lavori alla strada di Località Moulin, due interventi particolarmente attesi dalla popolazione.

532.170 euro di avanzo disponibile finanzieranno invece opere importanti tra cui l'efficientamento energetico del Municipio (335.000 euro), un passo significativo verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Altri interventi programmati includono:

30.000 euro per la realizzazione di un dissabbiatore, importante per la gestione delle acque meteoriche;

25.000 euro per il consolidamento delle reti corticali a protezione delle infrastrutture;

103.170 euro per il conguaglio contrattuale del personale comunale, a testimonianza dell’attenzione anche verso i dipendenti dell’ente.

«Abbiamo scelto di investire sulle priorità del territorio, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini e preparando Pollein per le sfide future», ha commentato il Sindaco durante le comunicazioni finali, sottolineando anche l'importanza di «valorizzare ogni euro disponibile per rendere più sicuro, verde e moderno il nostro Comune.»

Nel corso della seduta, il Consiglio ha inoltre:

Preso atto del piano economico-finanziario dell'Unité Mont-Émilius relativo alla TARI (tariffa rifiuti) per il 2025;

Approvato le nuove tariffe TARI e le modifiche al regolamento applicativo per i comuni dell’Unité.

Anche su questo fronte il Sindaco ha voluto rassicurare i cittadini: «Abbiamo lavorato per contenere l’impatto sulle famiglie e sulle attività economiche, mantenendo una gestione oculata e attenta del servizio rifiuti.»

In sintesi, quella del 23 aprile 2025 è stata una seduta che guarda avanti: investimenti mirati, manutenzioni attente e un impegno concreto per la sicurezza e la sostenibilità. Pollein continua a crescere, nel segno di una gestione amministrativa prudente ma capace di dare risposte ai bisogni reali della comunità.