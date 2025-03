Charvensod: Impegno per progetti di sviluppo sostenibile nell’ambito dell’energia rinnovabile

Uno dei principali provvedimenti approvati riguarda l'incarico all'Unité Mont-Émilius di organizzare e gestire lo studio per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’obiettivo di questo studio, che coinvolge diversi comuni valdostani tra cui Charvensod, è quello di avviare progetti di sviluppo sostenibile nell’ambito dell’energia rinnovabile. Oltre a Charvensod, i comuni coinvolti nell'iniziativa sono Brissogne, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe e Saint-Marcel, con il Comune di Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Aymavilles e Verrayes che sigleranno una convenzione per realizzare lo studio di fattibilità. Questo progetto potrebbe rappresentare un passo importante verso la transizione energetica nella Valle d'Aosta, con un impatto positivo non solo in termini ambientali ma anche economici per la comunità.

Un altro provvedimento importante riguarda la proroga della convenzione per i progetti di inclusione attiva, che sono previsti per l’anno 2025. Questi progetti hanno lo scopo di favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone in difficoltà, con attività che vanno a beneficio della comunità e delle persone più vulnerabili. La proroga di questa convenzione garantirà la continuità dei servizi offerti ai cittadini in situazioni di fragilità.

Infine, è stato approvato un regolamento aggiornato per l’utilizzo della Biblioteca e dell’Archivio storico comunale “Elvira Donzel” in località Capoluogo. Il cambiamento ha riguardato la revisione parziale del regolamento per adattarlo alla nuova struttura che unisce la Biblioteca e l’Archivio storico, creando un “Biblioarchivio”. Questo nuovo spazio culturale, che sarà accessibile solo su prenotazione, sarà inaugurato il prossimo 10 aprile alle ore 17.30. L’intento dell'amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio culturale del comune, offrendo ai cittadini e ai visitatori un luogo di studio e di conservazione della storia locale.

Questi provvedimenti sono testimonianza di un impegno concreto verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Charvensod e della Valle d'Aosta, con un focus su sostenibilità, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale.