Quart, un Comune che guarda al futuro

Lunedì 28 aprile, nella consueta cornice della sala consiliare, si è svolto il Consiglio comunale di Quart, convocato in seduta ordinaria alle ore 20:30. Una seduta particolarmente densa di contenuti, che ha messo in luce, ancora una volta, la concretezza dell’azione amministrativa del Sindaco Fabrizio Bertholin e della sua Giunta, in grado di coniugare capacità gestionale, visione del futuro e sensibilità sociale.

Già nelle comunicazioni iniziali si è avuta la misura dell’efficienza amministrativa: in seguito agli eventi meteorologici del 16 e 17 aprile che hanno colpito duramente alcune frazioni, l’Amministrazione ha prontamente avviato la procedura di somma urgenza per il ripristino della viabilità comunale nelle località di Effraz e Novus, oltre alla sistemazione di uno smottamento in loc. Egachoz, sulla strada per il castello. Un intervento tempestivo da 600.000 euro che dimostra non solo reattività, ma anche un chiaro senso di responsabilità nei confronti della sicurezza del territorio e dei cittadini.

Accanto all’efficienza, il Consiglio ha dato spazio anche a un tema profondamente umano e simbolico: la consegna alle cooperative sociali delle chiavi dell’appartamento confiscato alla criminalità e ristrutturato grazie ai fondi PNRR. Il bene verrà destinato a un progetto di housing first, accogliendo dal mese di maggio donne sole con bambini. Un gesto concreto di inclusione e giustizia sociale, che nobilita l’azione pubblica e rappresenta un segno tangibile di riscatto.

Ma la serata non è stata solo interventi e cronaca: è emerso anche un forte desiderio di valorizzare le eccellenze locali e il patrimonio culturale. La proposta di intitolazione della biblioteca comunale a Bryer Anita – insignita del premio “Donna delle Istituzioni” nell’ambito del progetto nazionale “L’Italia delle Donne” – è stata accolta con favore. Un tributo meritato a una figura che ha saputo rappresentare il valore delle donne nelle istituzioni, e al contempo un messaggio potente rivolto alle nuove generazioni.

Un altro momento di rilievo è stata l’approvazione della lettera di intenti con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino per la digitalizzazione dei documenti sulla costruzione del Municipio. Un’operazione che valorizza la storia amministrativa e architettonica del Comune e lo proietta in una dimensione accademica e nazionale.

Fulcro della serata è stato però l’esame e l’approvazione del rendiconto finanziario 2024, presentato dal Vice-Sindaco Bergamasco. Con un avanzo libero di circa 2.756.000 euro, il Comune di Quart dimostra una gestione oculata e virtuosa, capace di liberare risorse importanti da reinvestire nella collettività. Un risultato di cui va dato merito a tutta la Giunta e in particolare al Sindaco Bertholin, che ha saputo guidare con equilibrio il bilancio verso questo esito.

La successiva variazione di bilancio – approvata all’unanimità, segno di un clima politico collaborativo – ha permesso di rifinanziare opere importanti rimaste sospese nel 2024 e di avviarne di nuove, rispondendo con lungimiranza alle reali esigenze del territorio. Tra gli interventi più significativi figurano:

Parcheggio a Berthod (280.000 euro), utile a decongestionare il traffico locale;

Ristrutturazione della vasca dell’acquedotto di Avisod (240.000 euro), fondamentale per la gestione delle risorse idriche;

Regimazione delle acque a Villefranche (70.000 euro), risposta puntuale a un problema ricorrente;

Messa in sicurezza della Comba d’Heche (189.000 euro), prioritaria per la protezione dei cittadini.

Inoltre, sono stati stanziati fondi per:

Realizzazione di nuovi marciapiedi e fermate autobus lungo la SS26, a Villefranche (350.000 euro);

Messa in sicurezza di muri di sostegno viari (357.000 euro);

Chiusura del vecchio pozzo a Les Iles (11.000 euro), operazione propedeutica a nuovi progetti idrici;

Lavori nei cimiteri di Villair e Ville-sur-Nus (300.000 euro), tra cui la creazione di nuove urne cinerarie.

Questa articolata manovra evidenzia una progettualità coerente, con scelte che tengono insieme la cura per il quotidiano e la pianificazione del domani. In ogni ambito – viabilità, sicurezza, sociale, cultura, ambiente – il Comune di Quart si dimostra un laboratorio virtuoso di buona amministrazione.

In questo quadro, la figura del Sindaco Fabrizio Bertholin emerge come punto di riferimento saldo, capace di conciliare concretezza amministrativa e visione strategica. Non un leader carismatico fine a sé stesso, ma un amministratore presente, competente, vicino alla gente e alle loro esigenze, senza proclami ma con fatti. Ed è proprio attraverso questi fatti – opere realizzate, bilanci in ordine, investimenti mirati – che Quart sta costruendo una comunità più coesa, moderna e inclusiva.

In un tempo in cui la fiducia nelle istituzioni è spesso messa alla prova, esempi come quello di Quart ci ricordano che una politica seria, trasparente e orientata al bene comune è non solo possibile, ma necessaria.