Chatillon: Bilancio in ordine, ma tensioni in aula e lavori pubblici che preoccupano i cittadini

Il Comune chiude l’anno con un avanzo di oltre 2,3 milioni di euro, di cui circa 1,2 milioni disponibili. Nessun aumento delle tasse, nessun nuovo mutuo, ma un bilancio considerato “sano e stabile” dalla maggioranza. Sono stati evidenziati anche 500 mila euro recuperati in quattro anni dal fondo crediti di dubbia esigibilità e una riduzione del debito da 1,67 a 1,1 milioni.

Le opposizioni hanno criticato l’assenza di confronto: il consigliere Riccardo Donazzan ha denunciato il fatto che, pur di non convocare una conferenza dei capigruppo, la maggioranza ha preferito far arrivare in aula un consigliere malato, sollevando non pochi malumori. Alla fine, dopo una sospensione e un rientro dei consiglieri di minoranza, i lavori sono proseguiti.

Importanti novità sul fronte degli investimenti: è stata approvata una variazione di bilancio di circa 685 mila euro, derivante in gran parte dall’avanzo. Le risorse andranno a finanziare interventi di digitalizzazione, manutenzioni straordinarie, acquisti di arredi e lavori sul parcheggio pluripiano e sull’ascensore verso piazza della chiesa.

Con voto unanime è stato dato il via libera al progetto da quasi 4 milioni per l’adeguamento sismico della scuola media Abbé Prosper Duc, dove le verifiche hanno evidenziato carenze strutturali. I lavori inizieranno presumibilmente nell’estate del 2026. Resta però da chiarire dove e come si svolgeranno le lezioni durante il cantiere.

Via libera anche all’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche e all’ingresso della Sev nella gestione del servizio idrico integrato, previsto dal 1° luglio.

Dibattuta la situazione di alcune strade comunali. La minoranza ha chiesto interventi urgenti per la strada La Val, interrotta da piante instabili e difficile da raggiungere con mezzi di soccorso. Il sindaco ha assicurato che sono già in corso i lavori di disgaggio, da concludersi entro inizio giugno, e che si ripristineranno staccionate e sicurezza.

Approvata all’unanimità la proposta per una sala attrezzata per i gruppi consiliari, finora ospitati in un locale inadeguato. Si pensa di destinare a questo scopo i locali attualmente occupati dal Punto Inps.

Tre interrogazioni hanno toccato temi concreti: lo stato di avanzamento della riqualificazione del borgo, le interruzioni dell’illuminazione pubblica e i ritardi sugli attraversamenti pedonali illuminati (ancora da completare quello di località Panorama), e infine la sicurezza di via Menabrea, rinviata a causa dei cantieri in corso.

Un’altra questione sollevata è stata la chiusura del buffet della stazione, che lascia l’edificio privo di presidio. Il sindaco ha detto di non essere stato informato per tempo e ha messo in dubbio la possibilità di un intervento, ignorando anche l’identità dei proprietari dei locali, oggi classificati come monumento.

Tra le comunicazioni finali, l’annuncio dell’onorificenza della Stella al merito del lavoro a due concittadini, Giuseppe Ramolivaz e Mauro Fary.

Infine, sono emerse alcune segnalazioni dai consiglieri: la questione dei cartelli di divieto di sosta poco chiari, un distacco di intonaco nella scuola primaria, la situazione in via Nissod in attesa di riconoscimento dello stato di emergenza, lo stato di abbandono dell’area ex tiro a volo a Saint-Clair e l’incertezza sulla gestione dello stadio Brunod.