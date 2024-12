GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato lo schema di convenzione con le agenzie di pratiche auto e le agenzie e delegazioni ACI per l’espletamento del servizio di assistenza ai contribuenti per gli adempimenti connessi all’assolvimento delle tasse automobilistiche. L’atto permette ai cittadini di poter usufruire di un servizio di assistenza, presente sul territorio regionale, per il corretto adempimento degli obblighi tributari. Il servizio di assistenza è gratuito per i contribuenti.

È stata approvata la sdemanializzazione di alcuni terreni appartenenti al demanio idrico ubicati in località Pomerou del Comune di Donnas e la relativa cessione a titolo gratuito allo stesso comune.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione e l’Ente Parco naturale Mont Avic per l’utilizzo reciproco delle graduatorie in corso di validità, per l’assunzione di personale. L’atto consente la possibilità sia alla Regione che all’Ente Parco Naturale Mont Avic di velocizzare le procedure assunzionali, utilizzando l’una le graduatorie dell’altra, rispettando il principio di economicità.

È stata poi approvata la convenzione tra la Regione e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, per lo svolgimento delle procedure selettive uniche.

È stata, inoltre, nominata Sara Ratto in qualità di rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione della Fondazione CIMA-Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il Piano di dispiegamento per gli enti valdostani che aderiranno alla piattaforma regionale dei pagamenti “Vdapay”, comprensivo di cronoprogramma per il passaggio dei singoli enti dalla piattaforma attualmente in uso a quella nuova, nell’ambito del nuovo sistema di gestione per la riscossione delle entrate.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione dell’accordo per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il documento di programmazione triennale 2025-2027 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-ARPA. Il documento contiene la previsione delle linee di attività dell’ARPA su scala triennale, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche e Ambientali (LEPTA) adeguati alle caratteristiche territoriali della regione.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato lo schema di proposta progettuale per la presentazione delle proposte di intervento finalizzate all’inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di povertà nell’ambito dell’avviso “Integra 2024”. L’approvazione del progetto consentirà di sottoporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rispettiva candidatura per la gestione dei finanziamenti assegnati a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), per garantire la continuità dei servizi e delle azioni previste dal Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2023-2025 in favore delle persone in condizione di marginalità estrema.

Sono stati approvati gli indirizzi della Regione al Consiglio di amministrazione dell’A.R.E.R. per l’individuazione e la definizione degli interventi di edilizia residenziale pubblica da attuare nel 2025. L’atto è necessario al fine di definire gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali da inoltrare al Consiglio di amministrazione dell’A.R.E.R. perché il medesimo possa adottare i propri atti di programmazione.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono stati approvati i temi della 72a Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione nelle diverse categorie di lavorazione, in programma dal 19 al 27 luglio 2025.

È stata presa in esame la deliberazione concernente l’approvazione della Disciplina della Misura Progetti d’inclusione attiva (PIA) per le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. La deliberazione approva il documento relativo ai Progetti d’inclusione attiva - PIA, quale misura di politica attiva, a titolarità delle Unités des Communes Valdôtaines e del Comune di Aosta, finalizzata a sostenere l’inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, attraverso l’inserimento in attività di pubblica utilità, per la realizzazione delle quali viene loro riconosciuta un’indennità di presenza e il relativo versamento dei contributi. L’atto sarà sottoposto al parere del Consiglio permanente degli enti locali.