Saison Culturelle: Concerto dell’Orchestra del Mare “Metamorfosi”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che il programma della Saison culturelle 2024/2025 si arricchisce di un nuovo appuntamento a chiusura di questo anno 2024. L’Orchestra del Mare sarà in concerto sabato 28 dicembre 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta con il progetto Metamorfosi curato dall’Accademia dell’Annunciata.

Sono violini, viole, violoncelli e contrabbassi costruiti con i legni delle barche dei migranti, arrivate a Lampedusa cariche di vite e di speranze, ma anche di morte e di lamenti. Strumenti ancora verdi, azzurri e gialli come le assi dei gozzi che erano pochi mesi prima, legni ben diversi dai pregiati abeti e aceri utilizzati nella liuteria, legni crepati, intrisi di gasolio e di salsedine, eppure casse armoniche in grado di suonare Bach e Vivaldi.

Raccontano di quel legno che dalla sua nascita e crescita in Africa, come patriarca venerabile abitato dalle anime dei trapassati, a quando viene abbattuto da una scure senz’anima è portatore di una arcaica memoria, del suo viaggio attraverso il deserto per arrivare al mare, del suo attraversarlo fino a trovare oggi mani delicate capaci di trasformarlo da umile barca per pescatori a prezioso oggetto di speranza.

Questo è Metamorfosi: il progetto ideato dalla Fondazione “Casa dello Spirito e delle Arti” e sostenuto con forza dal suo Presidente Arnoldo Mosca Mondadori che sarà presente all’evento in qualità di relatore raccontandone lo spirito prima dell’esibizione degli strumentisti dell’Accademia dell’Annunciata diretti da Riccardo Doni.

L’Accademia dell’Annunciata nasce nel 2009 nell’ex convento rinascimentale omonimo di Abbiategrasso (Mi) sulla base di un preciso progetto. Il gruppo esegue su strumenti originali un repertorio che dal Barocco di Vivaldi e Bach va sino al primo ‘800 Beethoven e suoi contemporanei, privilegiando autori italiani poco noti. Vanta collaborazioni con solisti come M. Brunello, G. Carmignola; ed ha pubblicato per Arcana, e non solo, diversi dischi tra i quali ricordiamo per brevità solo: Concerti e Sonate per violoncello piccolo, Bach Transcription; Sonar in Ottava: musiche di Vivaldi e J.S.Bach; Concerti per archi: Francesco Durante – che hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia ed all’estero come il Diapason d’Or e il Concerto Choice di BBC Music Magazine. A proposito del disco Sonar in Ottava, l’autorevole rivista “Musica” attraverso Claudio Bolzan, docente di storia della musica, esprime il suo pensiero interpretativo della formazione in questa maniera:“..una formazione compatta ed incisiva capace di dar vita ad una timbrica pervasa da una efficace limpidezza e morbidezza…”. Diretta dal M° Riccardo Doni vanta al proprio attivo centinaia di concerti ed è ospite di prestigiosi Festival in Italia e in Europa.

I biglietti (Platea Intero € 20,00/Ridotto € 15,00 – Galleria Intero € 15,00/Ridotto € 10,00), sono in vendita a partire dalle 13:30 di lunedì 9 dicembre 2024 on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 presso la biglietteria del Teatro Splendor dal 9 al 12 dicembre 2024, e in seguito presso il Museo archeologico di Piazza Roncas ad Aosta. Orari biglietteria: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30 chiuso la domenica e i giorni festivi.